Izvor: N1

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao sutrašnju kolonu sjećanja u Vukovaru i bacanje vijenaca u Dunav Milorada Pupovca.

“Mi Vukovarci možemo reći da je ovo veliki tjedan za Vukovar. 17.11. je za nas Veliki petak. Predsjednik, premijer i Gordan Jandroković su totalno nebitni 18.11., i u Škabrnji i u Vukovaru. Taj su dan u fokusu ljudi koji su izginuli, djeca poginulih, majke i očevi poginulih i hrvatski branitelji. Oni neka liječe svoj ego negdje drugdje, a ne na Vukovaru i Škabrnji”, rekao je.

Navodi kako je za Vukovarce Pupovčevo bacanje vijenaca u Dunav završen slučaj, te se sljedeće godine neće održati.

“Penava je poslao pismo premijeru i ministru Medvedu u kojem je zamolio da se to ne radi Vukovaru. Vukovar je mjesto posebnog pijeteta, ne treba se stavljati ljudima sol na ranu, i neka se ne rade performansi kao što ih rade SDSS i Milorad Pupovac svake godine u Vukovaru”, rekao je te dodao: “17.11. nitko od Srba nije ubijen u Vukovaru, ne vidimo nijedan razlog zašto bi Pupovac bacao vijenac u Dunav. Kome ga baca? Neka kaže imena i prezimena ubijenih. Koliko ja znam, ljudi su ubijeni na Ovčari, Borovu, tko je ubijen u Dunavu da bi se radio taj performans?”, rekao je.

Isto tako, Mlinarić je pozvao Pupovca neka kaže imena i prezimena srpskih civila koji su ubijeni i kojima baca vijenac.

“Te njegove licemjerne i huškačke performance mi Vukovarci više trpit nećemo. I prosvjed je dozvoljeno sredstvo, ako se najavi legalnim putem, mi ćemo ga sljedeće godine napraviti. Vukovar i Vukovarci se znaju organizirati”, rekao je i dodao: “Zamislite da dođu jedan dan prije Jasenovca i da polože vijenac petorici Ustaša ubijenih u logoru u Jasenovcu, pa što bi radili mediji, Milorad Pupovac i svi ostali? Jel bi to bio skandal? Cijeli svijet bi to znao”.

Navodi kako Pupovcu nitko ne brani da dođe u kolonu ili u Borovo, a ovo što radi je samo zato da bi provocirao.

“Da mu je stalo onda bi inzistirao da se ukinu podjele u školama u Vukovaru. On na toj temi parazitira već 30 godina u Hrvatskoj. Osnovao sam Centar doktora Ivana Šretera kako bi se ispravila nepravda. Centar nije napravljen iz mržnje, on će se baviti nestalima, među njima ima i pripadnika Srba. Istim ćemo žarom tražiti i jedne i druge. Mrtav čovjek nikom ne smeta, on mora imati dostojanstven grob. Što se tiče centra, ja pozivam Pupovca da se priključi, pa da rasvijetlimo sudbinu doktora i humanitarca iz Pakraca od kojeg do dana danas nije pronađena nijedna košćica”, rekao je pa dodao: “Zašto smo dočekali 2022., godinu da se moramo politički prepucavati? Bez istine nema istinskog pomirenja. Zašto odvajati malu djecu? Odvajaju ih HDZ i SDSS”.

Za kraj je rekao da će Penava preuzeti odgovornost kad bude predsjednik Vlade. Ako je itko za pomirenje, to je Ivan Penava”.

