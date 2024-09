Mrsić: Ispada da masoni imaju javniji izbor nego SDP

Podijeli :

Mirando Mrsić jedan je od kandidata za predsjednika SDP-a. U Novom danu s Ninom Kljenak razgovarao je o tome kako bi, po njegovom mišljenju, stranka trebala izgledati.

Mrsić je 2018., podsjetimo, isključen iz SDP-a, nakon što se sa tadašnjim vodstvom stranke sukobio zbog svog prijedloga zakona o doprinosima. U stranku se vratio 2022., a za N1 je progovorio i o tome.

“Što se tiče isključivanja iz stranke, ja sam branio svoje principe i uvjerenja koja imam. Ekipa koja je tada bila na čelu je smatrala da zakon koji sam predložio u Saboru ne treba prihvatiti. Nisam htio odustati od svojih principa i završilo je kako je završilo. To je bilo političko isključenje, a i ta ekipa je na kraju isključena iz SDP-a. Jasno sam rekao, kad su me pitali, da ću se u SDP vratiti u trenutku kad Bernardić ode. Međutim, taj štih koji je SDP dobio s Bernardićem, taj oporbeni štih, nikako da se iz toga izvuče…”, govori Mrsić.

Objašnjava i zašto. “Ugodno je biti u oporbi, primati novce i ne razmišljati o ničemu. Ali to ne bi trebao biti cilj jedne ozbiljne stranke koja želi doći na vlast. U protekla dva izborna ciklusa SDP ni u jednom trneutku nije pokazao da želi doći na vlast. Moramo pokazati da možemo voditi državu, da možemo promijeniti stvari u državi”, kaže.

“Rukovodstvo se odvojilo od baze. Ljudi žele promijeniti neke stvari, a to ne mogu. Odluke se donose na Iblerovom trgu. Moj plan je promijeniti stranku, da bude puno otvorenija, da građani mogu utjecati na donošenje odluka, da županijske organizacije imaju puno više utjecaja, da ne možete više od dva mandata biti na nekoj funkciji. Na taj način se mogu mijenjati ljudi i vidjeti jesu li sposobni ili ne. SDP je stranka s ogromnim potencijalom, ali očito je dosadašnje rukovodstvo više uživalo u oporbenom statusu nego što je razvijalo stanku. Želim omogućiti da ljudi koji imaju sposobnosti odu naprijed, da građani steknu povjerenje da SDP može promijeniti državu. To je za SDP krucijalno i ako se to ne dogodi, SDP će i dalje tavoriti u oporbenim vodama, doći će neki drugi i SDP može nestati”, govori Mrsić.

SDP i Zoran Milanović

Mrsić kaže na čelu SDP dosad nije bila nijedna figura koja se mogla emancipirati od Zorana Milanovića, koji je jaka figura. “Nema nijedngo predsjednika stranke koji se mogao odmaknuti od toga. Moj jasan stav je da se odluke donose na Ibleru, a ne na Markovom trgu ili Pantovčaku. Cijeli život sam htio da sve bude transparentno i zato su me isključili. Uz mene ide i tim, svi oni koji su sposobni neke stvari promijeniti”, uvjerava.

“Žao mi je što ovi srednjaci, taj srednji kadar, nisu stekli želju da oni krenu i kandidiraju se za čelno mjesto. Ono što ja hoću je da te ljude promoviram i pokažem”, govori.

“Moj plan je da stranka ima nove ljude koji će nakon ovog mandata od četiri godine, ja ne mislim biti vječni predsjednik… Te ljude moramo promovirati. SDP mora imati vladu u sjeni. Baš zbog tih dogovora i stvari koje se i sada događaju, opet idemo prema šalabahter demokraciji, opet se rade neki spiskovi, ja nemam spiskova. Članstvo mora odlučiti o svemu i to je jedini put kojim SDP može izaći iz ovih problema”, siguran je Mrsić.

Dodaje da zna kako treba organizirati stvari, da ima iskustvo. “Ako se suočite s nečim, to možete riješiti”, kaže.

Debata kandidata

Na pitanje što misli o debati kandidata za predsjedika SDP-a, Mrsić kaže kako to – zahtjeva.

“Četiri regionalna predstavljanja plus Grad Zagreb. Kampanja je relativno kratka, ne možete sve obići. Na četiri regionalna predstavljanja se može predstaviti građanima, članstvu, program. Hajdaš Dončić smatra da je dovoljna samo jedna i da ta bude na Iblerovom trgu. Dobili smo dopis od predsjednika stranke da će to biti 11. rujna u 17 sati na Ibleru, prenosit će se putem Facebook strema, to neće nitko vidjeti. Tu će biti moderator, tehnologija je vrlo jednostavna. I dosad se taj road-show radio više puta, ne znam zašto se ovo sad odlučilo, da se ide na ruku Hajdaš-Dončiću koji se skriva, ne želi sjesti i debatirati”, govori.

Demokracija u SDP-u

Demokratski standard u SDP-u je sada vrlo nizak, kaže Mrsić. “Čini mi se da Predsjedništvo i sam predsjednik stranke na određeni način pristran prema jednom kandidatu. Ima vremena i mogućnosti da se stvari naprave drugačije. Nemamo što skrivati. Ovako ispada da su nam izbori tajni, da valjda masoni imaju javniji izbor nego stranka. To nije u redu, nije demokratski i dalje će slabiti utjecaj članstva, ljudi će se manje učlanjivati u stranku i na kraju će rukovodstvo birati samo sebe”, kaže.

Mrsić kaže kako mu je drago surađivati sa svima. “Drago mi je da su se mladi kolege, Major i Paunović, kandidirali. Krivo mi je zbog kaosa koji je nastao zbog kandidture Paunovića. U Statutu nigdje ne piše pet godina, nigdje ne piše neprekidni staž. To je još ostavština od Bernardića. I prije isključenja sam se borio da se te stvari ne rade. … Očekujem da netko preuzme odgovornost za to. Statutarna komisija je donijela odluku da je Paunovićeva kandidatura potpuno ok. Treba napraviti pauzu od dva dana i omogućiti svima koji se nisu mogli kandidirati za funckije da se kandidiraju. To je dobro za sve”, zaključuje.

