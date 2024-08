Lokalni izbori vraćaju na scenu neka stara lica: “Meni je Sabora itekako dosta i vraćam se prvoj ljubavi”

Podijeli :

Na pola smo puta jednogodišnjeg izbornog procesa. Nakon parlamentarnih i europarlamentarnih izbora slijede predsjednički, a u javnosti se sve više spominju i lokalni izbori koji su na rasporedu u svibnju iduće godine. Gradonačelnici najavljuju bitku za novi mandat, a pojavljuju se i prvi izazivači, dok se planovi za te izbore posljednjih dana spominju i u unutarstranačkim okršajima.

Superizborna godina ima i produžetak. Građani će za 8 mjeseci na lokalne izbore, a pripreme već počinju. Gradonačelnik glavnog grada gađa novi mandat.

“Da, kandidirat cu se za novi mandat”, potvrdio je Tomislav Tomašević.

A već je poznat i prvi izazivač. Stranka mu više nije parlamentarna, ali to njega, čini se, ne muči previše.

“Meni je Hrvatskog sabora itekako dosta i vraćam se prvoj ljubavi, a to je grad Zagreb. Nečemu čime sam se bavio 10 godina, čak i dok sam bio predsjednik Gradske skupštine koju nikada nisam napustio i vjerujem da mogu dati puno za ovaj grad”, rekao je Davor Bernardić.

HDZ još “skriva” kandidate

U HDZ-u ne znaju kandidate ni za Zagreb, ni za Split, ni za Rijeku. Zato velike nade polažu u gradove u kojima vladaju. U Osijeku je Ivan Radić vjerojatni kandidat za novi mandat, kao i Krešimir Ačkar u Velikoj Gorici.

“Ukoliko, naravno, stranačke strukture budu odabrale me, nastavio bih voditi Veliku Goricu, ako bih dobio i povjerenje građana što je zapravo ključno pitanje svega”, kaže Ačkar.

A da će se HDZ-ove liste za lokalne izbore pažljivo pretresati najavio je vrh stranke već na unutarstranačkim izborima. “Da i stranačka tijela provjere da li doista postoji nešto u životopisima naših kandidata što mi ne znamo, a bilo bi dobro da znamo”, navodi ministar graditeljstva Branko Bačić.

Je li vladajuća koalicija ugrožena? “HDZ-u je lakše kad je partner slabiji”

“Da ima što manje faulova u napadu i ofsajda koje onda štete ne samo tim osobama nego reputacijski štete cijeloj stranci”, napominje premijer Andrej Plenković.

Ačkara to ne brine. Kaže HDZ Velike Gorice pod njegovim vodstvom afera nema i odluku vodstva stranke pozdravlja. No u HDZ-u se šuška da je je Ačakru možda namijenjen i neki zadatak na nacionalnoj razini.

“Sve ono što bi stranka stavila kao izazov pred mene bi bilo nešto što što bi bilo sa moje strane uvijek nešto što ću, kao pravi stranački, ajmo tako reći vojnik, prihvatiti”, dodao je.

Rekonstrukcija Vlade?

To bi zahtijevalo rekonstrukciju Vlade do koje možda dođe i prije Plenkovićevih planova i to zbog raskola u Domovinskom pokretu. U moru optužbi s obje strane, Mario Radić se dotaknuo i lokalnih izbora. Kaže, to je Ivanu Penavi bila najvažnija stavka pregovora s HDZ-om.

“Prva točka koju su morali prijeći je da HDZ mora podržati njega za gradonačelnika u Vukovaru. Ja sam vidio da od toga nema ništa. Mislim, mi pričamo o državnim politikama, o ministarstvima, o vođenju države, a vi se vraćate ponovno na mišju rupu ako ćemo tako reći, na one početne pozicije”, navodi Radić.

Gradonačelnik Pule: Jako sam se preplašio kad sam čuo da će se Grbin kandidirati

A lokalni izbori spominju se i kao motiv raspada Fokusa. Predsjednik stranke Davor Nađi tvrdi da će odbjegli saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, pretrčati HDZ-u. “Takve optužbe slušam već četiri godine i takva mogućnost ne postoji. Dakle, jednostavno odgovor je ne”, tvrdi Zurovec.

“A nakon lokalnih izbora? Na što je on rekao daleko su lokalni izbori. Svi znamo da nisu daleko, da su blizu. Već mjesecima svi znamo da on postaje žeton HDZ-a”, odgovara Nađi.

Čini se da će političku budućnost na lokalnoj sceni tražiti još jedan političar koji je imao premijerske ambicije. Šef SDP-a broji posljednje dane na toj funkciji a bitku za Pulu – ne isključuje. “Niti jedna vrata ne zatvaram, niti jednu mogućnost ne isključujem. Ali o tome ću prvo razgovarati s kolegicom ili kolegom koji budu izabrani i nakon toga s gradskom organizacijom ako dođe do toga i sa svima ostalima koji su u tom slučaju potrebni”, rekao je Peđa Grbin.

Šefovi lokalnih jedinica imaju još malo vremena da građane uvjere da zaslužuju nastaviti posao. Isto toliko izazivači imaju da dokažu svoju vrijednost.

