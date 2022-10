Naftni konzultant: Političare poput Plenkovića treba poslati na tečaj kod Mayera

Podijeli:







Izvor: N1

Naftni konzultant Ivo Peroš u Newsroomu je komentirao događaje na Antikorupcijskom vijeću u utorak, na kojem je saslušan bivši član Uprave Ine Davor Mayer o načinu upravljanja tom kompanijom

“Ugodno sam iznenađen. Gospodina Mayera sam jednom nakratko upoznao, a čuo sam uglavnom sve lijepo o njemu. Odlično je sve izložio, korektno i pametno. Rijetkost je kod nas da se na svako pitanje odgovori. Trebali bi političare poput Plenkovića poslati na tečaj kod gospodina Mayera”, rekao je.

VEZANE VIEJSTI Mayer: Kod gašenja rafinerije sugerirano da se vodi računa o ulasku u Schengen Prijeti li nam nestašica goriva?

Kako navodi, korporativni sustav upravljanja INA-om uvijek je išao na ruku Mađarima. “To je nepoštena borba. Gospodin Mayer je prošao velike korporacije, pa tako i moja malenkost. Pozicije nižeg ranga u takvim firmama su uvijek pomno nadzirane pri zapošljavanju. To su procedure koje postoje unutar tvrtke. Komisija zna točno koga će zaokružiti”, rekao je.

“Niku Dalića ne poznajem, ali sjećam se da je bio veoma pasivan u radu Uprave. Mayer je s puno autoriteta i samopouzdanja svjedočio o radu Uprave i odnosima s MOL-om. Dalić bi tu imao puno problema”, rekao je.

Kaže da i INA i MOL ‘pušu u isti rog’. “Nisu oni u nekakvim sukobima. Oko takvih stvari nikad nema sporova. Svi se s pravom zgražaju kada to čuju. Ne znam gdje bi se drugdje u svijetu moglo dogoditi”, rekao je.

“Mađari silne novce troše na lobiste na ključnim pozicijama u Washingtonu. Čini mi se da su to dobro uložena sredstva. Gospodin Plenković malo je zalutao s izjavama o razgovorima s Mađarima. Povezao je manjkavosti korporativnog upravljanja s krađom plina. On ne vidi šumu od drveta. Korporativno upravljanje je veoma skup problem i mislim da je nesporno da se to mora mijenjati, naročito nakon ovog danas. Čudim se Plenkoviću kada vrijeđa i omalovažava Vijeće. On se tamo ne pojavljuje jer tamo nema što za reći”, rekao je.