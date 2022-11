Nakon sage na granici, javio se zagrebački zoološki vrt: Crna pantera ne postoji

Podijeli:







Izvor: Ilustracija/Unsplash

Vijest da granicom Srbije i Hrvatske luta crna pantera uznemirila je stanovnike okolnih mjesta. Neki od njih i sami su svjedočili divljoj zvijeri.

“Izašla je životinja koju sam odmah prepoznao, ali nisam sebi vjerovao jer nije trebala biti tu. U tom trenutku to je vidio i moj kolega i on me pitao u što mi ovo gledamo na što sam mu odgovorio – u veliku mačku“ kazao je poljoprivrednik iz Apatina Petar Sladić.

S velikom crnom mačkom oči u oči susreo se prije 12 dana. Kako kaže, za njega nije bilo dvojbe o kojoj je životinji riječ.

“Ona je išla onim njenim gracioznim hodom, baš onako kako ide mačka. To se ne viđa svaki dan. Dakle, nema uopće sumnje što sam vidio. Nisam htio odmah reći dok ne vidim je li netko nešto slično primijetio“, prepričava Petar.

Zagrebački zoološki vrt: “Crna pantera uopće ne postoji”

A da nije riječ o lovačkim pričama, potvrdila je vojvođanska šumska služba. Navode da je crna pantera viđena na šumskom području općine Apatin, tik uz hrvatsku granicu.

“Obavijest je izdana na temelju usmenog izvještaja dobivenog od strane policijske stanice i šumarsko-lovne inspekcije. U lovištu Apatin crna pantera nije pronađena niti su zabilježeni tragovi njezina prisustva“, rekao je Aleksandar Prosenica iz šumske uprave Apatin.

Iz zagrebačkog zoološkog vrta, pak, tvrde da crna pantera kao vrsta uopće ne postoji. Najčešće je riječ o jaguarima s melanizmom, piše Dnevnik.hr.

“Nemam dilemu da li je to nešto drugo moglo biti. Jednostavno, velika je mačka”, uvjerava Petar.

