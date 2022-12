Podijeli :

Izvor: Stedul Fabac/PIXSELL/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Sibirska anticiklona i duboka ciklona nad zapadnim Atlantikom te ciklonalno polje nad Sredozemnim morem upravaljaju vremenom nad Europom. Hladan zrak anticiklone proteže se u obliku grebena od istočne Europe prema zapadu do obale Francuske sjevernije od Alpa. Južno od Alpa nad Sredozemnim morem je nestabilan topao vlažan zrak. Nad Genovskim zaljevom stvara se ciklona, a u sklopu njezine cirkulacije nad naše krajeve je započelo pritjecanje toplog nestabilnog vlažnog zraka s juga.

Danas će biti oblačno s povremenom kišom, a samo u najvišim planinskim krajevima i snijegom. Pljuskova s grmljavinom uz obilnu kišu bit će duž obale, a puhat će jako do olujno jugo. Više oborine prognoziramo na Jadranu i u priobalju uz jako jugo. Tijekom dana jugo u pojačanju tako da će poslijepodne i predvečer na srednjem i južnom Jadranu biti i olujne jačine uz visoke valove.

Jutros su pod utjecajem juga u priobalju temperature zraka bile od 10 do 15°C, a u unutrašnjosti od 1 do 6°C. Zatoplilo je i po visini tako da je na najvišoj meteorološkoj postaji na Zavižanu izmjereno 0°C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 4 do 8 a na Jadranu od 12 do 17°C.

Sutra prijepodne nastavak oblačnog i tmurnog jesenskog vremena. Obilna oborina u obliku kiše padati će uz jako jugo te grmljavinske pljuskove na Jadranu i u priobalju. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 3 do 6°C, a na Jadranu od 10 do 14. Poslijepodne prestanak oborina, a na južnom Jadranu te u Slavoniji i Baranji su moguća kraća sunčana razdoblja. Jugo će poslijepodne i navečer oslabjeti, a na sjevernom Jadranu zapuhat će lebić. Poslijepodnevne temperature u unutrašnjosti oko 10 a na Jadranu od 15 do 17°C.

Idući tjedan slabe oborine padat će povremeno cijeli tjedan, uglavnom kiša, a u četvrtak uz manji pad temperature u samo u najvišim planinskim krajevima Like i Gorskog kotara moguća je susnježica. Do subote temperature u porastu, a u nedjelju promjena vremena uz obilne oborine osobito na Jadranu i u priobalju. Zahladit će te će najviše dnevne temperature pasti 8 do 10 stupnjeva, a u planinskim krajevima unutrašnjosti prognoziramo snijeg uz stvaranjem snježnog pokrivača.