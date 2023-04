Nestabilno vrijeme se nastavlja, moguće da će biti i snijega

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Ciklonalni vrtlog s nestabilnim vlažnim zrakom stacionira nad Egejskim i Crnim morem. Nad zapadnu Europu prodire hladan zrak sa sjevroistoka te jača polje visokog tlaka. Hladan zrak preći će i zaobići Alpe noćas te donijeti osjetan pad temperature. Ciklona nad Egejskim morem produbljuje se, a zračna masa bogata je vlagom. Nad našim krajevima doći će do miješanja nestabilnog zraka Egejske ciklone i hladnog zraka anticiklone te je u planinskim krajevima iznad 800 metara nadmorske visine moguća pojava snijega, osobito nad istočnim Balkanom.

Danas će vrijeme biti malo do umjereno oblačan sa sunčanim razdobljima. Poslijepodne i navečer porast naoblake sa sjeverozapada, a mjestimice je moguće i malo kiše. U sjeveroistočnim krajevima unutrašnjosti moguća je grmljavina te pokoji pljusak.

U noći na ponedjeljak vjetrovito, zapuhat će sjeverac uz osjetan pad temperature zraka, a na Jadranu će iznenada punom snagom zapuhati olujna na udare orkanska bura. Najviše dnevne temperature danas od 14 do 18.

Sutra, u ponedjeljak, osjetno hladnije. U sjeverozaspadnim krajevima unutrašnjosti na srednjem i južnom Jadranu promjenljivo oblačno, a u Slavoniji i Baranji Lici i Gorskom kotaru pretežno oblačno s kišom, a u gorju uz kišu je moguća i pokoja pahulja snijega – susnježica i snijeg. Vjetrovito, u unutrašnjosti jak do olujni sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima.

Jutarnje temperature zraka uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 7 do 12. Najviša dnevna između 5 i 9 a na Jadranu od 12 °C na sjevernom dijelu do do 18 °C na jugu Dalmacije. Tjedan pred nama biti će promjenljivo oblačan i prohladno, vjetar će pojačavati osjet hladnoće. Sredinom tjedna u unutrašnjosti je mjestimice

moguć mraz stemperaturama na 5 cm visine od tla oko -4C. Na Jadranu jaka bura s oblacima burine kape nad priobalnim gorjem. Krajem tjedna s više naoblake a izgledna je i slaba kiša uglavnom u unutrašnjosti i gorju.

