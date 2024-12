Nikica Jelavić pokazao SMS koji je poslao Kekinu: “Zašto oni ovo prešućuju?”

Podijeli :

Danas je press konferenciju održao Nikica Jelavić. U pozivu medijima, koji je poslao njegov odvjetnik Anto Nobilo, najavio je da će objaviti "materijalne dokaze" za koje kaže da pobijaju tvrdnje članova Možemo.

Odvjetnik Anto Nobilo na početku presice rekao je da je Mile Kekin “svojevoljno ili ga je netko obmanuo” napisao da se Jelavić nije lažno prestavio kao nogometaš, a ne mafijaš, prenosi Index.

“Nikica Jelavić nikad za sebe ne bi rekao da je mafijaš”, rekao je Nobilo i dodao da ne može vjerovati da Mile Kekin ne zna tko je Jelavić.

“Kad Zagrepčaninu kažeš Nikica Jelavić, sigurno ne pomisli na nogometaša”, rekao je Nobilo.

“Oni su Jelavića predstavljali kao mafijaša i građanina drugog reda, a on je oslobođen optužbi, nije osuđivan, ima pravo na čast i ugled”, rekao je.

Izjave o Jelaviću koje su rekle Kekin i Benčić su teže jer se radi o kampanji, kaže. “Jelavić je ponudio da će se povući ako se Kekin ispriča, ali ona to nije mogla jer ne bi ispala žrtva”, rekao je Nobilo.

Podnijeli tužbe

Rekao je da su podnijeli tužbe i da su zatražili skidanje imuniteta Benčić i Kekin. Kazao je i da Nikica Jelavić nema nikakve veze s HDZ-om.

“Nikica Jelavić je apolitična osoba, kladim se da nije niti znao da su izbori, ne gleda Dnevnike…”, prenosi Dnevnik.hr.

Nakon Nobila se novinarima obratio Jelavić.

Jelavić: Izložen sam salvi uvreda

“Ja sam protiv svoje volje uvučen u njihovu kampanju. Izložen sam salvi uvreda. Ja neću podviti rep”, rekao je Jelavić i rekao da tužbe i sudski procesi nisu njegov izbor.

“Svi znaju da je Mile Kekin prvi objavio susret na Facebooku. On je rekao da sam se lažno predstavio. Zamolio sam ga da kaže istinu, on to nije napravio. Gospođe su nastavile iznositi laži. Povezivali su me s osobama iz vrha politike. Ja se nikad nisam bavio politikom”, rekao je Jelavić, prenosi Index.

Pokazao je poruku u kojoj piše: “Dobar dan Nikica Jelavić je javi se kad stigneš”.

“Zašto oni ovo prešućuju? Zašto su lagali”, rekao je.

O sadržaju sastanka će, kaže, govoriti na sudu

Kaže da su on i Nobilo pripremili cijeli dosje koji će pokazati na sudu. O sadržaju i razlogu sastanka će govoriti na sudu, rekao je.

Pored Jelavića je stao nogometaš Nikica Jelavić. “Možete li vi sad zamisliti da pričate sa mnom, a mislite da pričate s njim?”, pitao je novinare.

Kaže da bi Mile Kekin pobijedio na natjecanju u laganju, prenosi Index.

