Noći će biti tropske, danju preko 35, u petak nagla promjena

PIxabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše Tee Blažević.

Sunčano je diljem Hrvatske, prostrano anticiklonalno polje podržava stabilno vrijeme. Već rano jutros je toplo, osobito na dijelu Jadrana, gdje se temperatura i tijekom noći nije spuštala ispod 20, što je prema definiciji tropska noć.

U nastavku utorka očekuju nas pretežno sunčane prilike, vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, temperature će rasti do 33,34.

Drugi dio tjedna donosi još toplije prilike, štoviše, vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala. U četvrtak će vrućina kulminirati, temperature će lokalno prelaziti visokih 35. Stoga ne čudi da je DHMZ ovaj toplinski val okarakterizirao kao potencijalno opasan za naše zdravlje.

U petak stiže nagla i burna promjena vremena s kojim će vrućina popustiti, no lokalno bi moglo biti burnih atmosferskih reakcija s obzirom na to da vlažan i nestabilan zrak nailazi nad užarenu podlogu, to je kao da užareni štednjak polijemo vodom.

