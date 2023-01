Novosel: Za vrijeme prošle uprave bilo je više sluha za komunikaciju s radnicima

Podijeli :

Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao pregovore sindikata s upravom Holdinga.

“Nakon obustave rada Čistoće koja se dogodila između intervala mirenja, u petak je bio sastanak s miriteljicom, a s upravom se nastavilo pregovarati tijekom vikenda. Na stolu su oni zahtjevi koji su i bili postavljeni u postupku mirenja, povećanje osnovice svim radnicima u Holdingu, povećanje fiksnog dodatka, povećanje neoporezivog modela i izrada sistematizacije na razini cijelog Holdinga što je trebalo biti napravljeno prije dvije godine”, rekao je Mladen Novosel.

Navodi kako su sad svi zahtjevi na stolu i sindikati sad pregovaraju s upravom.

“Koliko je povećanje, to su različite kalkualcije. Govori se o 60, 80 ili 100 milijuna kuna. Ako je inflacija bila preko 13 posto, onda je opravdano očekivati povećanje osnovice. Ali ovdje nije bilo riječi o povećanju osnovice nego povećanju primanja zajedno s fiksnim dodatkom i neoporezivim dijelom”, rekao je te je dodao:

“Na sastanku mirenja neće se ništa odlučiti nego će uprava dati ponudu što može dati. Od svih elemenata najveći je problem pitanje osnovice. U konačnici u Holdingu postoji 21 sindikat, oni se moraju naći i reći pristaju li na ponudu koju je dala uprava. Ovih 5 sindikata koji sudjeluju u postupcima pregovora ne odlučuju ide li se u štrajk ili ne, to odlučuju svi. To ne znači da će štrajk biti odmah sutra ili preksutra, on se mora najaviti. Nema zakonom utvrđenog intervala kad se on mora održati”.

Novosel kaže da je sad na sindikatima da odluče hoće li produžiti mirenje još par dana ili će ići u štrajk.

“Prije bilo kakve konačne odluke, svi će sindikati morati provesti konzultacije sa svojim članovima. Obično kad bi se išlo u štrajk, bila je procjena da bi 70 posto članova trebalo biti suglasno sa štrajkom. Ovo je izuzetno složena priča jer u Holdingu postoji 21 sindikat. Ovdje se radi o 5 tisuća ljudi. Tu nema nekog zakonskog konsenzusa, to je slobodna procjena sindikata s kojom će snagom ići u štrajk”, rekao je pa je dodao: “Ovdje je jedna skupina radnika koja je 6 mjeseci upozoravala upravu i gradonačelnika, ali nisu reagirali. Uprava mora shvatiti da su i radnici drugih podružnica potencijalno spremni stati s radom ako se neke stvari ne promjene”.

Novosel za kraj navodi kako paralize grada nema u legalno organiziranom štrajku jer postoje poslovi koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.

“Većina radnika tad neće raditi, sindkati tad preuzimaju odgovornost, a uprava mora shvatiti što to za nju znači. Za vrijeme prošle uprave je bilo više sluha za komunikaciju s radnicima. Ovaj su gradonačelnik i uprava previše lutali od formalno pravnih pristupa. Sjetimo se famoznog viška od 700 i nešto radnika, tu se poremetio odnos s radnicima i ovaj zadnji pokušaj gradonačelnika se trebao puno prije dogoditi kako bi osjetio tu nastalu situaciju”, zaključio je.

