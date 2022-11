NY Times se raspisao o dvjema važnim ženama u reprezentaciji

Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

I dok navijači nestrpljivo iščekuju prvu utakmicu Vatrenih na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru protiv Maroka, ugledni The New York Times predstavio je dvije važne žene u reprezentaciji s duljim stažem i od mnogih muških članova. Iva Olivari i Ivančica Sudac služile su u Hrvatskom nogometnom savezu još prije ulaska u FIFA-u. Za njih je to posao veći od života.

Olivari je tako, piše The New York Times, pratila Luku Modrića od samoga početka. Imao je samo sedam godina kada se Olivari pridružila Hrvatskom nogometnom savezu u nastajanju.

“Gledate ga kako raste, gledate ga kako postaje čovjek. To je putovanje kroz koje smo prošli”, rekla je.

Modrića (37) poznaje još od tinejdžerske dobi, samo nekoliko godina nakon što ga je rat istjerao iz rodnog grada i učinio izbjeglicom. Dobro se sjeća kako se probijao kroz hrvatske dobne momčadi, kako je napustio Hrvatsku da bi stekao ime u najvećim europskim ligama, kako je vodio Hrvatsku u nevjerojatnom nastupu do finala Svjetskog prvenstva i pomogao moćnom Real Madridu da osvaja trofej za trofejem.

No nije samo pratila Modrića na njegovom putu. Bila je prisutna i dok su legendarni igrači poput Davora Šukera, Zvonimira Bobana i Roberta Prosinečkog bili na početku karijere.

Ipak, Olivari nije dužnosnica s najdužim stažem u HNS-u, pa čak ni žena s najdugovječnijim stažem u Savezu: tu titulu drži njezina kolegica Ivančica Sudac, ujedno jedna od žena s najdužim stažem u europskom nogometu. Sudac je u Savez ušla 1991., nekoliko mjeseci ranije od Olivari, kad su njih dvije bile jedva u svojim 20-ima.

“Nas dvije smo kao dva dinosaura”, rekla je kroz smijeh 51-godišnja Olivari, prenosi tportal.

Ivančica Sudac je pak bila studentica prava koju je vrlo malo zanimao nogomet kad je dobila poziv da se pridruži Savezu godinu dana prije nego što ga je FIFA službeno priznala.

Dok je vodila kampanju za članstvo usred rata i raspada bivše Jugoslavije, Sudac je to uspješno radila jer je odlično govorila nekoliko jezika, uključujući francuski i engleski. Trenutno je voditeljica međunarodnih poslova i licenciranja u federaciji.

Olivari je došla ubrzo nakon nje. Upravo se vratila kući iz SAD-a nakon što je odustala od svog sna o teniskoj karijeri, javivši se na oglas u novinama. Ona i Sudac zapravo su bili osnivačice međunarodnog odjela Hrvatskog nogometnog saveza.

Njih su dvije dugo radile skupa, prvo prevodeći tisuće stranica međunarodnih sportskih propisa na hrvatski, a zatim pišući pisma inozemnim savezima kako bi prenijele zahtjeve najviših dužnosnika. Prvih nekoliko godina radile su čak na pisaćem stroju prije nego što im je predstavljen primitivni program za obradu teksta koje bi dijelile okretanjem ekrana jedan prema drugoj svakih nekoliko sati.

Ona je bila dio hrvatske delegacije nakon što se reprezentacija kvalificirala za prvo natjecanje na koje je imala pravo, Europsko prvenstvo 1996.

Do 2012. Sudac je postala jedna od žena s najvišim statusom u upravnom tijelu europskog nogometa, UEFA-i. Za Olivari, koja je preuzela ulogu izravnijeg rada s hrvatskim reprezentacijama 2002., velik razvoj događaja zbio se kada je bivši napadač Davor Šuker postao predsjednik Saveza.

Šuker je 2016. nakon konzultacija s bivšim kapetanom Darijem Srnom i Antom Čačićem, tadašnjim izbornikom reprezentacije, donio, kako Olivari kaže, “hrabru odluku” i dodijelio joj mjesto na klupi kao voditeljice momčadi, prvo u ženskoj konkurenciji.

Ni Olivari ni Sudac, i nakon više od 30 godina u Savezu, nemaju namjeru odstupiti u skorije vrijeme. Sudac, koja je sada i viša članica odbora za upravljanje nogometnim tijelom, FIFA-om, kaže da ne postoji nikakav drugi posao koji bi mogla zamisliti. Olivari kaže da i dalje osjeća isti nalet adrenalina kad god izađe na teren i sjedne na klupu. Obje kažu da im njihove uloge još uvijek donose isti osjećaj misije koju su obavljale kao sportske predstavnice tada nove i neovisne nacije.