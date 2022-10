Objavljene cijene boksova za otpad, pogledajte iznose

Podijeli:







Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gradsko stambeno komunalno poduzeće (GSKG) izvijestilo je o cijenama tipiziranih boksova, čije postavljanje treba financirati dio Zagrepčana, a cijene se kod osam ponuditelja kreću od 16.500 kuna do gotovo 70.000 kuna, ovisno o veličini i ponuditelju.

GSKG je ovoga tjedna objavio rezultate javnog poziva u kojemu su od ponuditelja na tržištu tražili objavu cjenika tipiziranih boksova. Naime, po novom modelu prikupljanja miješanog komunalnog otpada građani izvan centra grada koji svoje spremnike mogu smjestiti jedino na javnu površinu obavezni su financirati postavljanje boksova.

GSKG je od ponuditelja tražio jamstvo građanima da će njihove cijene biti nepromijenjene do kraja godine, da imaju rok isporuke unutar 30 dana od narudžbe te da mogu isporučiti minimalno 10 boksova mjesečno, neovisno o veličini i broju spremnika za otpad.

Osam tvrtki odgovorilo je i udovoljilo uvjetima javnog poziva, a ponudile su različite cijene za nabavku tipiziranih boksova unutar istih kategorija.

Tako se za postavljanje najmanjeg boksa – za četiri spremnika za otpad (s oznakom NS1), nudi cijena od 16.596 kuna, što je ponudila tvrtka Kova, do najveće cijene od 30.125 kuna, koju je ponudio Sun Apartments. No, u cjenovnom rangu od najmanje cijene do 18.500 kuna takve je boksove moguće nabaviti kod još tri tvrtke.

Najmanja cijena tipiziranog boksa za pohranu dva velika kontejnera od 1100 litara (oznaka NS2) je 26.250 kuna, koju nudi tvrtka Constructum projekti, a najviša je 41.500 kuna, što nudi tvrtka Deseti element. Kod još četiri tvrtke cijene se kreću između 27.562 i 28.527 kuna.

Za boks u koji stanu četiri velika kontejnera od 1100 litara cijene se kreću od 47.147 kuna do 69.875 kuna. Sve iskazane cijene uključuju PDV, ne uključuju građevinske radove postavljanja, a detaljni podaci objavljeni su na službenim stranicama GSKG-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.