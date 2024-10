Oporba protiv slanja časnika na obuku ukrajinske vojske: “Lolo, Plenkoviću, dođi u Sabor…”

Podijeli :

Josip Mikacic/PIXSELL

Odbijanje predsjednika Republike Zorana Milanovića da da dopuštenje za odlazak hrvatskih časnika u Njemačku kako bi obučavali ukrajinsku vojsku u srijedu je podijelilo saborske zastupnike, pri čemu oporba najavljuje protivljenje ili suzdržanost, a HDZ poručuje da predsjednik laže.

HDZ-ov Ante Sanader je zapitao čije interese protivljenjem angažmana hrvatskih časnika u njemačkom Wiesbadenu propagiraju Milanović i Mostov Miro Bulj jer to, kaže, sigurno nisu interesi Republike Hrvatske. Njegov stranački kolega Ante Deur dodao je da nije istina ono što je izrekao ‘predsjednik države kršitelj Ustava’ da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu. Na NATO summitu na kojem je sudjelovao jasno je rečeno da nijedan vojnik NATO-a ne može i ne smije ići u ratno područje, osim u zemlju saveznicu.

„Republika Hrvatska ima dodatno ograničenje da hrvatski vojnik ne može ići ni po Ustavu ni po Zakonu o obrani, što je predsjednik znao i prije i to još jednom pokazuje da laže i priča neistine kako bi iskoristio ovo propagandno vrijeme svoje kampanje sa svojim saveznicima. Je li to Bulj ili netko od njegovih trabanata koje smo već nekoliko puta imali prilike vidjeti”, zapitao je. Istaknuo je da je ovo vrijeme kada možemo čuti samo neistine i laži, a predsjednik države je, kaže, imao prilike na summitu NATO-a jasno se očitovati o svemu, međutim, napominje, po njegovom običaju, on to nije znao niti smio.

VIDEO / Milanović odbio sudjelovanje hrvatskih vojnika u potpori Ukrajini: “To ugrožava hrvatske ljude”

Na pitanje hoće li taj prijedlog doći do Sabora i kako očekuju da će se postaviti njihov aktualni koalicijski partner Domovinski pokret koji se tomu prošli put protivio, Sanader je kazao da će o tome razgovarati s klubovima, ‘nadamo se da će biti razumijevanja’, a što se DP-a tiče dodao je da su koalicijski partneri i dogovaraju se.

“Pitanje je za čije interese Milanović ovo radi”

„Očekivali smo da se ova laž i prijevara neće ponavljati i da Milanović neće tako nastupiti, ali on je očito i dalje kršitelj Ustava, sada je ušao u kampanju. Mi smo u situaciji dva velika rata, jedan na Bliskom istoku i zaoštravanje u Ukrajini i pitanje je za čije interese Milanović ovo radi”, zapitao je Sanader.

Naša je država bila napadnuta, prošli smo ono što Ukrajina sada prolazi i ako ćemo dopustiti da jači uništava slabijega, onda mi takvom svijetu ne želimo pripadati nego želimo svijet ravnopravnosti, želimo pomoći napadnutom narodu i vjerujem i siguran sam da će u Saboru biti dvotrećinska većina za donijeti ovu odluku, zaključio je.

SDP-ov Arsena Bauk, predsjednik Odbora za obranu kazao je da je odluka predsjednika Republike očekivana i u skladu s njegovim dosadašnjim stavovima u toj temi, a to je, naglašava, i stav velike većine hrvatskih građana. Predsjednik je ostao na stavu koji je zagovarao i 2022. godine, ni mi nismo podržali tu odluku i od tada se naš stav nije promijenio, kazao je, dodavši da, ako vladajući žele da im odluka prođe, trebaju se o tome konzultirati s opozicijom. „Iz njihovih poteza vidjet ćemo je li im stalo da odluka prođe ili samo žele i od toga napraviti političku temu”, poručio je.

Ivana Kekin (Možemo!) kaže da njezina stranka i dalje stoji na pozicijama na kojima su stajali i do sada i kada se 2022. godine glasali suzdržano. „Agresija na Ukrajinu se mora zaustaviti mi se moramo maksimalno angažirati u humanitarnoj pomoći, pomoći u razminiranju i u vojnoj opremi. No, Hrvatska spada u zemlje NATO-a koje, s jedne strane, nemaju tu vrstu vojne moći kao mnoge druge članice i tu se ne bismo trebali gurati, a s druge strane ima, nažalost, tu vrstu iskustava koje druge članice nemaju i koje od početka trebamo koristiti, nuditi i na taj način pomagati Ukrajini, poput iskustva razminiravanja i procesuiranja ratnih zločina”, naglasila je.

Najavila je da će o konačnoj odluci razgovarati u stranci i Klubu, ali je, ističe, pozicije njezine stranke da se Hrvatska ne bi trebala uključivati u ovaj sukob na način da šalje svoje vojnike, da treniraju i surađuju s ukrajinskom vojskom na taj način. Napomenula je ipak da ne bi išla toliko da se složi s predsjednikovom izjavom da bi se ovime Hrvatska uvukla u rat u Ukrajini, kazavši da je to njegova ocjena.

Plenković se narugao s Milanovićem: Spasio je pet časnika da ne odu u Njemačku

Bulj: Premijer potiho upliće Hrvatsku u rat

Mostov Miro Bulj izrazio je protivljenje slanju časnika u pomoć Ukrajini, zapitavši premijera zašto ne šalje vojsku na hrvatske granice. Umjesto toga, upozorava, on potiho gura i hrvatsku državu upliće u rat.

„Lolo, Plenkoviću, ako te ja toliko iritiram, dođi u Sabor s prijedlogom da Hrvatsku vojsku, protivno volji naroda uplićeš u nepotreban rat kako bi pogodovao svojim gazdama u Bruxellesu i dodvorio se Macronu i ostalima”, poručio je premijeru.

Debelo razmišljam, naglasio je, koji je moj idući korak, jer ovakvo ponašanje predsjednika, premijera i ministra obrane je ispod svake razine jedne ozbiljne države.

Upitan je li taj korak njegova predsjednička kandidatura, Bulj je odgovorio da je moguće da za nekoliko dana objavi svoju kandidaturu. „Vrijeme je da običan čovjek, čovjek iz narod kaže se da će uletjeti u šesnaesterac i običnim jezikom ću pozvati hrvatski narod da imaju koga podržati”, najavio je ‘mostovac’.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Popularna mesnica bankrotirala: Nakon 200 godina zatvorene sve poslovnice, svi radnici dobili otkaz Cijelo vrijeme krivo jedemo jabuke? Stručnjaci otkrili najbolji način