Optuženi krijumčar 600 kilograma kokaina traži od suda vraćanje putovnica da ode u posjet sinu u Kanadu

Pomalo bizarno zvučao je današnji nastavak suđenja Peri Šarcu zvanom Pjer, koji je zajedno s češkim pilotom Alenom Sokolikom optužen za sudjelovanje u švercu 600 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Europu.

Njih dvojica su jedini ostali na optuženičkoj klupi nakon što su se svi ostali članovi ovog krijumčarskog lanca raskrinkanog još 2019. godine nagodili s USKOK-om i priznali krivnju. Vođa skupine, narkobos iz zagrebačkih Šestina Michael Dokovich priznao je početkom 2021. na sudu da je organizirao šverc više od 600 kilograma kokaina. Dobio je kaznu od 11 i pol godina zatvora. Država mu oduzima i 9,4 milijuna kuna odnosno oko 1,25 milijuna eura nezakonite zarade.

Krijumčarski kanal iz Južne Amerike

Inače, Dokovich, koji je rođen kao Iljmija Frljučkić u Podgorici, predstavljao se i kao Michael Bugatti, Živko Jović, te Radovan Trzin. Uhićen je sredinom 2019. u Švicarskoj. Kanali kojima je iz Južne Amerike za Europu krijumčario kokain otkriveni su u međunarodnoj policijskoj operaciji kodnog naziva “La familia”. Sve je organizirao iz svoje vile u Šestinama.

Nakon što je još nekoliko okrivljenika priznalo krivnju za ovaj šverc droge, Šarac i Sokolik ostali su još jedini koji pred sudom pokušavaju dokazati svoju nedužnost.

Veze s dobavljačima kokaina

USKOK tvrdi da je Šarac bio veza s južnoameričkim dobavljačima. Utvrđeno je da je nekoliko puta putovao u Kostariku i Dominikansku Republiku, no, prema njegovoj obrani, radio je to zbog problema sa zdravljem, a ne zbog droge.

Sokolik je optužen kao jedan od pilota aviona kojima je krijumčarena droga.

I dok su dakle svi ostali priznali krivnju, Šarac i Sokolik i dalje sve negiraju. Šarac, koji je nakon dvije i pol godine provedene u istražnom zatvoru pušten da se brani sa slobode, danas je čak od suda tražio da mu se ne oduzimaju hrvatska i kanadska putovnica. Naime, putovnice su mu oduzete kao mjere opreza koje su mu izrečene nakon što mu je ukinut istražni zatvor.

Šarac zavapio da želi vidjeti sina

Objašnjavajući zašto mu je kanadska putovnica bitna Šarac je naveo da želi otići u Kanadu vidjeti maloljetnog sina. “Bivša supruga ne dopušta mu susret sa mnom van Kanade”, uvjeravao je Šarac sudsko vijeće. Njegov odvjetnik Andrej Ilić čak je citirao odredbe Zakona o kaznenom postupku koje ne dopuštaju da mjere opreza remete odnose između roditelja i djece.

“Bio sam u Dominikanskoj Republici kamo je moja bivša supruga trebala dovesti sina, no to se nije dogodilo. U Kanadu me pak nisu pustili s hrvatskom putovnicom budući da imam i kanadsko državljanstvo. Da sam svo ovo vrijeme želio ponoviti kazneno djelo za koje sam optužen mogao sam to i s hrvatskom osobnom iskaznicom koja mi nije oduzeta”, pravdao se Šarac.

Zakoniti dokazi o švercu

Sudsko vijeće odbilo je zahtjev Pere Šarca, odnosno oduzelo mu je i kanadsku i hrvatsku putovnicu koja mu je nedavno izdana.

Odbijen je i prijedlog da se iz sudskog spisa kao nezakoniti dokazi izdvoje tajne snimke koje su policajci napravili nadzirući Šarca prije uhićenja.

Inače, postupak je krenuo iz Austrije gdje su istražitelji tajno nadzirali trojicu osumnjičenih dilera. Nakon što su otkrili i Šarca poslali su informacije o tome hrvatskoj policiji koja je dobila nalog za praćenje i prisluškivanje Petra Šarca i ostalih koji su se nalazili na teritoriju Hrvatske.

