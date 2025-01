Otto Barić: Urbanizam je u Hrvatskoj postao tržišna kategorija

Podijeli :

N1

Grad Zagreb obavijestio je prije tri dana javnost da je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odbilo dati suglasnost na prijedlog izmjena Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba. O tome je u Novom danu govorio arhitekt Otto Barić.

Barić kaže da je na jednom od ranih saziva ove Skupštine pitao radi li se na GUP-u, a odluka je na koncu donijeta tek 2023.

Poduzetnici ustali protiv Tomaševića: Ministre Bačiću, zar ćete tolerirati ovakav GUP?

“Tu se već izgubilo dvije godine. Ova histerija na kraju zbog tjedan ili mjesec ili dva je… Najveći problem, sukus svega, je to što GUP treba bioti glavni razvojni dokument Grada Zagreba. Ne treba se partikularno baviti nekim točkastim izmjenama. To treba biti dokument koji će usmjeriti grad u narednih 20 godina. Zadnjih takav je bio onaj 2000+, taj je imao neke naznake toga. GUP mora reći što ja želim, gdje želim mostove, želim li metro, kako spojiti istok i zapad, želim li stanovanje u visokom, širokom, zelenilu, kako ću opremiti urbanističke zone vrtićima i školama. Urbanizam je u Hrvatskoj postao tržišna kategorija i čim je postao to, izgubio je svoj socijalni element”, kaže arhitekt.

“Čitajući te dvije i pol strane, kako kaže gradonačelnik, to je javno dostupan dokument, ne znam zašto se on ljutio što oporba to ima… Ministarstvo je jasno dalo do znanja što treba popraviti. Oni nisu srušili GUP, rekli su da su ga pregledali, iščitali su to kako i trebaju, treba se toga primiti, treba se uskladiti… Tu su unesene neke nove kategorije i pojmovi kojih nema. U zakon se ne mogu unositi novi pojmovi”, govori Barić.

Barić kaže i kako će grad morati opravdati to što želi “počastiti” Dinamo stadionom. Smatra da bi bila poštenija opcija da su Dinamu dali koncesiju da to sam napravi.

Prema njegovim riječima, osnovna stvar koja nedostaje je vizija. Nju bi trebalo upakirati u neki prostorni plan i dati joj okvir.

Na pitanje treba li se grad širiti, odgovara: “Puno bi bolje bilo od nekakvog suštog širenja kvalitetno se razviti. Imali smo jedinstvenu priliku nakon potresa, da donesemo odredbe koje bi omogućile da se npr. u Donjem gradu doda jedan ili dva kata u okviru ojačavanja zgrada. Trebalo bi se fokusirati na to da se grad poboljša. Treba zelenilo. Nije problem zelenilo. Ako zgusneš stanovanje, ti dobiješ zelenilo.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.