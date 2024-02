Ovo su suradnici Nine Obuljen Koržinek zbog kojih je europsko tužiteljstvo danas upalo u Ministarstvo kulture

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

N1 je dobio potvrdu iz više neovisnih izvora da su današnje pretrage u Ministarstvu kulture i medija povezane s Davorom Trupkovićem, nekadašnjim glavnim konzervatorom, te Krešimirom Račićem, načelnikom Sektora za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj.

Obojicu ih se provjerava zbog sumnji u plaćanje napuhanih faktura Geodetskog fakulteta i tvrtki bliskih njegovim nekadašnjim čelnim ljudima za 3D skeniranje zgrada uništenih u potresu,

Od ranije je poznato da su europski istražitelji sumnjali da je Ministarstvo kulture plaćalo fakture za poslove koji uopće nisu odrađeni, odnosno da su u nekim slučajevima isti poslovi dva puta fakturirani.

I Trupkovića i Račića sumnjiči se za zlouporabu položaja i ovlasti, no niti jedan od njih u ovom trenutku nije uhićen. Na početku akcije pod sumnjom je osim ondašnjeg dekana Geodetskog fakulteta Almina Đape, te profesora Boška Pribičevića završilo još 27 osoba. Svi su, prema rješenju o provođenju istrage, sudjelovali u izvlačenju novca iz EU fondova preko raznih projekata financiranih europskim novcem, te 3D skeniranja uništene kulturne baštine.

Inače, Davor Trupković je u Ministarstvu kulture bio je zadužen za provedbu ugovora o 3D skeniranju zgrada što je ministrica dogovorila s Geodetskim fakultetom odmah nakon potresa u Zagrebu i na Baniji 2020. godine.

U veljači 2021. Trupković je imenovan za ravnatelja Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Iako je trebao na toj poziciji biti četiri godine, već 2022. je razriješen i postavljen na poziciju glavnog konzervatora.

Zanimljivo je da nakon razrješenja s dužnosti Trupković nije podnio imovinsku karticu zbog čega je dobio opomenu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Prije ulaska u Vladu, još dok je ministar kulture bio Zlatko Hasanbegović Trupković je bio dugogodišnji voditelj Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

Prije mjesec dana preuzeo je dužnost v.d. pročelnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a ministrica ga je i danas na konferenciji za medije nakon upada policije u njezino ministarstvo branila. Doduše, rekla je kako mora odgovarati svatko tko je eventualno iskoristio postpotresno vrijeme da nezakonito zaradi, no unatoč izvidima europskog tužiteljstva povjerenje u svoje suradnike nije izgubila.

Među tim suradnicima je i Krešimir Račić, kojem je danas također pretraživan ured. On je u ime ministarstva sudjelovao i kolektivnom pregovaranju za djelatnike u kulturi, pregovara i s udrugama, član je Tematske radne skupine za turizam i kreativno društvo za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030…. No sve to europske istražitelje ne zanima, kao Račićeva uloga u odobravanju isplata za 3D skeniranje.

