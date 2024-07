Pecnik: Vladi se “fućka” za svoje građane

Podijeli :

Politički analitičar i kolumnist Novog Lista Jaroslav Pecnik gostovao je u N1 studiju uživo gdje je s našim Domagojem Novokmetom komentirao političke aktualnosti.

“Vlada je ravnodušna spram svojih građana”

Pecnik je komentirao najavljeno dizanje plaća državnih dužnosnika, što je ocijenio kao krivu odluku koja je donesena u pogrešno vrijeme.

“Vladajuća nomenklatura je pokazala što je najvažnije a to je odmah da nakon izbora naprave ono što će se s vremenom zaboraviti. Obrazloženje koje su dali, da je to način borbe protiv sistemske korupcije i da se žele privući kvalitetni ljudi u sustav, to su priče za malu djecu jer znamo kakva se vrsta odabira vrši unutar političke elite za odabir najviših funkcija. Tu je prvenstveno bitna poslušnost a ne znanje i struka koji kod nas nikad nisu bili na najvišoj cijeni”, rekao je.

Dodao je kako je ovom odlukom Vlada pokazala ravnodušnost prema građanima te je to pojasnio na primjeru umirovljenika.

Hoće li Selak Raspudić surađivati s Plenkovićem ako postane predsjednica? “On si jednu stvar ne može priuštiti”

“Preko milijun umirovljenika živi u Hrvatskoj, dok veliki broj njih živi na granici ili ispod granice siromaštva. To povećanje plaća koji će ići dužnosnicima to su za njih novci koje si oni ne mogu zamisliti. Umirovljenici su tu sami sebi krivi za ono što im se događa jer se sustavno njihovim glasovima bira ova vlast, pa tako i na zadnjim izborima… Ovo je pravi pokazatelj naše vladajuće elite, njima se živo fućka za to kako živi njihovo stanovništvo. Obećavali su umirovljenicima sve i svašta ali primjerice mirovine će im se navodno usklađivati od idućeg mjeseca iako ne znamo kako jer ne znamo koje parametre koriste. Sebi će plaću podići odmah idućeg mjeseca. Znači s umirovljenicima se može kako se hoće, a oni između sebe stvari rješavaju promptno i odmah”, pojasnio je Pecnik.

Pecnik je i istaknuo kako ćemo opseg problema s kojima se Hrvatska suočava vidjeti u punom obimu nakon što Hrvatska izgubi svoj privilegirani položaj u Europskoj Uniji kojeg ima jer je najnovija članica Europske Unije.

“Programska rupa o kojoj je pričao ministar Primorac je ništa u usporedbi s onim što nas čeka kada se dotok financija uz Europske Unije smanji”, ocijenio je Pecnik.

Odabir državnih tajnika

Pecnik se osvrnuo i na odabir državnih tajnika za koji je ocijenio kako je simptomatičan onomu kako Plenković vidi tu funkciju.

Butković o rastu plaća: Više od 40 ljudi u mom Ministarstvu ima veću plaću od mene… To nije normalno

“On ih vidi kao ljude koje treba raspodijeliti i koji trebaju imati pristojne plaće i obavljati tehničke poslove. Dosadašnjim odabirom državnih tajnika se devalvira i ismijava koalicijskog partnera koji i ne zaslužuje ništa drugo nego biti ismijan. Državni tajnici su slika onoga što imamo i što se predstavlja kao elita ili vrh politike… To su pozicije rezervirane za one koji se ne mogu ostvariti unutar svoje struke te im je potrebna motka da bi se pokazali kao uspješne osobe”, izjavio je Pecnik.

“HDZ zna da će izgubiti predsjedničke izbore”

“Ovi predsjednički izbori su “šou” u kojemu HDZ najradije ne bi sudjelovao a moraju jer su najjača stranka. Svi ljudi na koje su se mislili osloniti kao što su primjerice Butković ili Anušić su pokazali dovoljno pametnima da se u to ne upuštaju. Nijedan član HDZ-a nema šanse naspram Milanovića“, ustvrdio je Pecnik komentirajući predstojeće predsjedničke izbore i šanse za pobjedu budućeg HDZ-ovog kandidata.

Komentirajući potencijalnu kandidaturu Dragana Primorca, Pecnik je ocijenio kako je on u političkom smislu “ambiciozan i glup da pristane na tu igru, jer drugi neće jer znaju da će izgubiti.”

“HDZ-u je svejedno kako će proći izbori, ali znaju da će ih izgubiti, pa je tu Miro Gavran bio pametan i odustao. Vjerujem da Primorac neće odustati, no činjenica je da se njega većina ljudi uopće ne sjeća kao ministra, već ga se zna kao osobu koja je uspješna u svojoj struci, a to hrvatskim građanima ne znači ništa”, zaključio je Pecnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Zaštitara koji je ubio čovjeka sud pustio na slobodu. Ne smije raditi kao zaštitar Pet ljudi se zalijepilo za pistu na aerodromu u Kölnu, otkazani letovi