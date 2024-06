Grbin: Neću se kandidirati za predsjednika SDP-a!

Podijeli :

Na jučer održanim europskim izborima SDP je osvojio četiri mandata, odnosno dobili su 25,96 posto glasova. HDZ je dobio 6 mandata, a Domovinski pokret i Možemo po jedan. Šef SDP-a

Podsjetimo, rezultat na euroizborima pokazuje da je SDP itekako živ i uspješan, poručili su sinoć iz SDP-a. “Ovaj rezultat nas itekako obvezuje, obvezuje nas da zastupamo građansku Hrvatsku i da radimo što smo i u Saboru, da radimo za hrvatske ljude”, rekao je predsjednik stranke Peđa Grbin nakon objave rezultata izbora u nedjelju.

Osim, dakle, “rada za hrvatske ljude”, pred SDP-om su i unutarstranački izbori u SDP-u i odluka o tome tko će biti kandidati za šefa stranke. Peđa Grbin, prije mjesec dana je najavio da će 10. lipnja, dan poslije europarlamentarnih izbora, oglasiti o tome hoće li se opet kandidirati za šefa najjače opozicijske stranke.

Na početku konferencije za medije zahvalio se biračima i parnterima, kao i timu SDP-a.

Grbin je rekao kako je izlaznost na izbore bila među najgorima u Europi i “to je nešto na čemu čitav hrvatski politički sustav mora poraditi”, a za to su, smatra, najodgovorniji vladajući. “Plenković je na ovim izborima dobio što je htio”, kaže.

Izabrani zastupnici u Bruxellesu će, kaže, brinuti o interesima hrvatskih građana, ali i o interesima EU-a, koji se nalazi pred ogromnim izazovima. “Što nam budućnost nosi je vrlo neizvjesno. Ako ćemo nastaviti s birokratiziranim i uštogljenim načinom vođenja ove instuticije, ne treba nas čuditi ako te stranke (radikalne desnice, op. a.) budu i većinske.”

“Što se tiče našeg rezultata, kad nisi prvi ne možeš reći da si pobijedio, ali nismo ni nezadovoljni rezultatom. U medijima su nas kontinuirano pokapali, ali nismo umrli, tu smo. SDP je jak i tu smo da brinemo o interesima onih koji su nam dali povjerenje”, kaže Grbin. Rezultat, dodaje obvezuje i SDP to povjerenje neće iznevjeriti.

“SDP Hrvatska je unutar naše grupe po postotku na petom mjestu, a po broju mandata dijelimo šesto mjesto. To je jako važno kad imamo u vidu da se Hrvatska definitivno ne nalazi na šestom mjestu po broju stanovnika u EU-u. Malo nas je D’Hondt zaznuo, ali to je naprosto tako, izborni sustav imamo kakav imamo. Mi se nećemo uznositi kao neki, ali ponovit ću još jednom, svima nama koji djelujemo u hrvatskom političkom prostoru ova izlaznost mora biti zvono za uzbunu”, rekao je.

Kritike medija

Kritizirao je i medije.

“Ako u prvi plan stavljamo to kolika je plaća zastupnika, onda je jasno da u prvi plan ne može doći ono za što se ljudi u EP-u bore i rade”, kaže.

Stranački izbori

Govorio je i o stranačkim izborima. “Sutra će Predsjedništvo definirati i predložiti Glavnom odboru timeline, odnosno raspored, kako će se određene radnje u našem izbornom procesu definirati. Kad završi sjednica Predsjendištva odgovorit ću na sva pitanja o izbornom procesu”

“Ja sam čovjek koji se drži riječi. Rekao sam da nam je cilj formirati vladu, ako je ne formiramo, neću biti predsjednik SDP-a. Na izborima se neću kandidrati”, rekao je.

“Ne smatram da imam luksuz otići u Gardaland i praviti se da me ne zanima. Imam obvezu kao i do sada osigurati da se svi procesi u SDP-u transparento i pošteno provedu”, rekao je. Nije htio govoriti o mogućem nasljedniku na čelu stranku. Na pitanja o tome ima li Zoran Milanović utjecaja na to, rekao je kako nema – koliko on zna.

“Dok sljedeća predsjednica ili predsjednik ne budu izabrali, ja ću voditi stranku, a onda ću predati dužnost”, rekao je.

Savjet nasljedniku

Na pitanje što bi radio drugačije da sada postane predsjednik, rekao je kako bi vjerojatno više vremena provodio na terenu i razgovarao s ljudima. “Dužnost političara je biit s ljudima, slušati ih i prenositi to. Svom nasljedniku ću sigurno reći da ima odličan tim u Saboru, a da predsjednik uz svoje obveze u Saboru mora puno više biti s hrvatskim ljudima”, rekao je.

Tko god bude vodio SDP, morat će davati rješenja za probleme hrvatskog čovjeka, kaže Grbin.

“Ono u čemu smo bili najglasniji su problemi umirovljenika. I da 99 posto misli da bi nekoga zbog njegove boje kože trebalo potjerati iz Hrvatske, ja to neću zastzupati. Postoje granice koje neću prijeći. Nije nužno da se svi s tobom slažu, a da je ono što radiš ispravno”, kaže Grbin govoreći o migracijama i stranim radnicima.

Bartulica u Ferrariju

Osvrnuo se i na sinoćnju vožnju Ferrarijem Stephena Bartulice iz Domovinskog pokreta. Nije birao riječi pa je rekao da dugo nije vidio takvu šamarčinu hrvatskim građanima, a ovaj potez Bartulice nazvao je besramnim.

Podrška Milanoviću

Grbin kaže kako bi podržao Zorana Milanovića.

“Kako bi izgledalo da ovaj i ovakav HDZ ima potpuno kontrolu nad vojskom i tajnim službama. Ono prisluškivanje koje je Hrvatska doživjela 90-ih… To bi bila nova hrvatska realnost. Nećemo dopustiti da ovo postane novo, novo normalno”, kaže.

Uspjeh i neuspjeh

“Ako je kriterij uspješnosti formirati Vladu, onda u tome nisam uspio”, kaže Grbin i dodaje da, ako je kriterij ostaviti stranku u boljem stanju, onda je to bilo uspješno.

“Ja bih si dao četvorku, peticu sigurno ne”, zaključio je.

