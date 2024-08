Grbin: Domovinski pokret u Vladi ne postoji, bore se samo za jednu stvar

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Peđa Grbin, još uvijek predsjednik SDP-a, održao je konferenciju za medije na kojoj je objasnio kako će izgledati unutarstrački izbori, a dotaknuo se i podrške koju je stranka dala Zoranu Milanoviću koji će u utrku za još jedan mandat na Pantovčaku.

Izbori u SDP-u

Grbin je pojasnio kako će funkcionirati izbori u SDP-u. Kandidature se mogu predati narednih 10 dana, a kampanja traje do 13. rujna, kada počinje predizborna šutnja, rekao je.

“Sve dužnosti osim predsjednika bit će izabrane u prvom krugu, a ako nitko ne dobije natpolovičnu većinu u prvom krugu, ide se u drugi krug koji će se održati za tjedan dana”, rekao je Grbin.

Kandidatkinja za predsjednicu SDP-a bi uvela porez na nekretnine, a za ZDS bi slala u zatvor

Pozvao je sve članove stranke da se kandidiraju za funkcije koje ih zanimaju.

Zasad bez komentara o kandidatima

Istaknuo je da postoji već nekoliko kandidatura, ali nije htio govoriti ništa jer sve postaje službeno tek kad se utvrdi tko su kandidti nakon proteka roka za kandidaturu.

Grbin je na pitanje hoće li nekoga podržati jasno odgovorio: “Ne.”

Na pitanja o sučeljavanju, Grbin kaže kako to ovisi o kandidatima. “Imali smo različit pristup u zadnja dva ciklusa. 2016. je to organizirala stranka, a 2020. su to organizirali razni mediji. Prije 10 minuta smo razgovarali o sučeljavanjima 2020. Određeni oblik će sigurno biti, a koji, predložit ćemo kandidatima kada budu poznati. Ponudit ćemo im da stranka to organizira, ali i svaki od medija će moći odlučiti kako će tome pristupiti”, kaže Grbin.

Odnos prema Zoranu Milanoviću

Sanja Major javno kritizira podršku koju je SDP već dao Zoranu Milanovću.

“Sve što predstavlja određeni smjer političke stranke je legitiman. Osim ako se radi o nečemu što bi narušavalo ustavni poredak RH i narušavalo socijaldemokratske stavove na kojima je sazdana ova stranka. Sve drugo je legitimno”, kaže Grbin. Dodaje i kako je smatrao da se ne može čekati unutarstranačke izbore za davanje podrške Milanoviću koji će biti kandidat na predsjedničkim izborima krajem godine. Kaže kako SDP i dalje dijeli vrijednosti sa Zoranom Milanovićem. “Stranka je iza tobga stala. Je li tu odluku moguće preispitivati? Moguće je. Ali o tome će odlučiti članice i članovi i na ovim izborima”, kaže.

Grbin je potvrdio da se neće kandidirati ni za jednu stranačku dužnost nego će nastaviti rad u Saboru.

Frakcije u SDP-u

Statutom SDP-a, kaže Grbin, predviđene su frakcije. “One se ne osnivaju na temelju prijateljskih linija, već iza osnivanja frakcija mora stajati određeni programsko-politički projekt”, kaže.

“Frakcija se ne može osnovati da ova ili ona osoba treba obnašati određenu dužnost u stranci”, govori.

Domovinski pokret

Na pitanje kako vidi situaciju u Domovinskom pokretu, rekao je: “Ne vidim.”

“DP u Vladi ne postoji. Nikakva politika s njihove strane ne postoji. Ne postoji nikakvo rješavanje problema. Postoji samo borba da se spriječi pripadnike srpske nacionalne manjine da opstaju u Hrvatskoj. Očito je sve drugo bilo laž jer njih ništa ne zanima osim da pripadnicima srpske nacionalne manjine zapriječe političko djelovanje u Hrvatskoj i da osiguraju pozicije za pojedine članove svoje stranke. A što će oni raditi kad dođu na tu poziciju, koga briga”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.