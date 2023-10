Penava: Hrvatska policija je najbolja policija koja postoji, ali netko im je dao upute

Podijeli :

N1

Gost N1 Studija uživo bio je vukovarski gradonačelnik, predsjednik Domovinskog pokreta i saborski zastupnik Ivan Penava. Komentirao je uvođenje kontrola na granicama .

Penava kaže kako je Domovinski pokret uvijek imao isti stav o Schengenu te da smatra da je tužno vidjeti da EU i Hrvatsku vode ljudi koji su, na tragu globalističke agende, izbrisali granice nacionalnih država.

“U redu kada smo zbog Schengena i EU-a težili tome, ali mi smo i schengensku granicu izbrisali i pustili ljude. Ne postoje kontrole ilegalnih migracija i sada se pozivati na ovu aktualnu krizu i tragediju koja se događa u Palestini i Izraelu je alibi politika, ovo se pokušaa opravdati nekim iznenadnim ugrozamama od terorizma. Vijesti su dolazile i prije napada Hamasa na Izrael i reakcije Izraela. Nemoguće je vezati taj pojam uz ovo što se događa u Palestini danas. Očita je nesposobnost, nekompetentnsot ili loše namjere agende koju predvodi Ursula von der Leyen”, kaže Penava.

Plenković o kontrolama na granicama: “Schengen nije gotov, ali ima problema” N1 komentar: Suspenzija Schengena? Loš trenutak za Plenkovića

Na pitanje kako bi on čuvao granicu, Penava odgovara: “Uvijek pokušavam vratiti sve u neke normalne okvire. Sjetite se vremena od prije 30 godina kada mi Hrvati nismo mogli u Englesku ili Francusku bez vize. Ako ste došli bez vize, bili ste izbačeni s teritorija tih država. Isto je do prije godinu bilo sa SAD-om. Mi se odjednom ponašamo kao da smo pali s Marsa, da ne znamo braniti državu. Postoje procedure kako se u državu ulazi.” Dodaje da je neprihvatljivo da Vlada godinama trpi ovo stanje bez da je ikada išta rekla BiH koja na granici drži migrantski centar ili tražila da se on premjesti u dubinu bh. teritorija.

“Hrvatska policija je najbolja policija koja postoji, ali netko im je dao upute i zato sam uputio tri pitanja Vladi: Tko je dao usmeni ili pismeni nalog hrvatskoj policiji da ne poštuje zakon o nadzoru državne granice? Domovinski pokret je protiv bilo kakvog izlaska vojske na granice, smatramo da policija ima dovoljno kapaciteta da to odradi profesionalno, međutim, njima treba dati ovlasti da postupaju u skladu sa zakonom i da postupaju onako kako bi prema vama postupali da sada pokušate ući u neku državu koja ima svoju granicu, a vi ste odlučili putem šume. Zna se kako bi prošli. Ne mogu se načuditi da mi tako ne postupamo”, govori.

“Jedna šizofrena situacija, ali netko ne odlučio tako, a zna se tko donosi oduke u ovoj zemlji”, kaže Penava.

Govoreći o sedam godina Vlade Andreja Plenkovića, Penava kaže da su loše odradili posao. “Hvaliti se Schengenom… Pohvala Vladi na ulasku u Schengen, ali on bi se dogodio svakako jer je u EU-u u interesu da Hrvatska uđe. O njegovom doprinosu, o tom potom. U svakom slučaju, pozitivan iskorak. Kad govorimo o covidu, svjedočili smo ogromnom teroru, bila je suspregnuta demokracija, ljudi su dobivali otkaze… Mi dan danas ne znamo cijenu cjepiva. I danas medicinska struka šapuće o tome koliki broj ljudi stradava od posljedica cjepiva, al i o tome se ne smije pričati”, kaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.