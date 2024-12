Komunikacijski stručnjak: Zoran Milanović se na početku kampanje nije previše oznojio

Podijeli :

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta gostovao je u N1 Studiju. S Ankom Bilić Keserović je komentirao tijek kampanje za predsjedničke izbore.

Tanta se za početak osvrnuo na prvi tjedan službene kampanje.

“Da se netko probudio prije tjedan dana, pomislio bi da se događaju izbori za Zagreb, koliko su neke teme oko stranke Možemo bile u fokusu. Prva razina kampanje su Dragan Primorac i Zoran Milanović koji evidentno ulaze u drugi krug. Zoran Milanović je započeo onako kako smo predviđali. Provocira sa svojih plakata i oglasa i radi to kvalitetno i aktualno. Primorac se pokušava apsolutno svima svidjeti. Druga razina je gospođa Kekin i nastavak priče koja ide u smjeru difamacijske kampanje kako bi se dokazalo da su i oni isti. I imamo ove ostale koji su sa strane i tamo se zbiljski odvija kampanja. To će sve kulminirati na sučeljavanjima”, pojasnio je Tanta.

Bulj: Državu bi trebalo urediti tako da hrvatski čovjek može ostati i raditi u svojoj zemlji

Sučeljavanja

Tanta je i pojasnio što smatra bitnim za predstojeća sučeljavanja kandidata.

“Dobra priprema je pola posla, neki od njih imaju jako puno iskustva, neki uopće nemaju i plakali su na televiziji kada su doznali da su postali kandidati. To je najčešće onako hiperprodukcija svega i gledamo sve od toga kako je netko pričao i kako se ponašao, sve to ulazi u sveukupni dojam. Milanović jako dobro zna kako se postaviti i kako ubosti na fini način ili direktno”, ocijenio je Tanta dodavši kako se “Zoran Milanović na početku kampanje nije previše oznojio, nema tu nekog prevelikog truda.”

Tanta je dodao i kako ove izbore vidi kao jedne od “od izvjesnijih”.

“Meni se čini da tu neće biti nekih prevelikih iznenađenja osim ako se ne dogodi nešto bombastično. Zoran Milanović će se vjerojatno naći u drugom krugu izbora s Draganom Primorca koji ima podršku stranke”, ocijenio je Tanta.

Tanta se osvrnuo i na difamacijsku kampanju protiv Ivane Kekin, koju je ocijenio kao kampanju protiv stranke Možemo.

“Kampanja kontra Možemo nije od jučer, traje već nekih godinu dana po društvenim mrežama na kojima kojekakvi profili kritiziraju i pripremaju teren nekome da krene u kampanju protiv Tomislava Tomaševića. Difamacijska kampanja služi kako bi se na neki način obezvrijedilo cijelu stranku, a ne samo Ivanu Kekin. Poanta nije da se otvori neka istraga nego da se isključivo stekne dojam da su i oni očito isti kao i ostali. To sve služi da bi prosječan čitatelj u Zagrebu zaključio: Gdje ima i dima ima i vatre”, rekao je Tanta.

O kupovini zemljišta Kekinovih oglasio se gradonačelnik: “Ponudili su više…”

Odgovor od stranke Možemo ocijenio je kao “neusklađen jer je gospodin Kekin prvi izašao.”

“Tu se izgubio osnovni element i naglasak na tome da svjedočimo metodama rada kakve smo znali vidjeti u 90-ima. Dio javnosti i može pozitivno reagirati i reći vidite kako ih gaze, a dio negativno i reći vidite i oni su isti.”

“Možemo se grčevito trudi, ali danas nije dovoljno poslati samo priopćenje i demantij, nego snimiti video i objaviti ga na društvenim mrežama”, dodao je Tanta.

Društvene mreže i motivacija kandidata

Tanta je i komentirao kako kandidati koriste društvene mreže.

“Svi su svjesni društvenih mreža, ali činjenica da neki imaju više sredstava i samo zbog toga mogu dostupiti do šire publike. Milanović nastavlja “pikati” stranu preko puta s nekim svojim politikama koju u tonu koji je polu ciničan, ali ljudi to razumiju i mogu se s tim poistovjetiti. Miro Bulj dobro komunicira na Twitteru. To ljudima prolazi i prepoznaju simpatičnost. Oni se moraju truditi da budu atraktivni i autentični”, izjavio.

Komentirajući motivaciju određenih političkih kandidata, Tanta je izjavio kako mu za neke kandidate ona nije jasna.

“Za neke stvarno ne znam, s obzirom na to da su uložili ozbiljna sredstva. Neki kandidati poput Tokića su imali plakate u 7. mjesecu. S druge strane, neki kandidati imaju očitu agendu za budućnost i dobro će se izgraditi kroz ovo. Miro Bulj će nakon ovih izbora imati veću podršku na sljedećim lokalnim izborima. Marija Selak Raspudić i Ivana Kekin sad imaju dobar položaj za dalje”, rekao je Tanta dodavši kako Selak Raspudić može, u slučaju da prijeđe 10 posto, ostvariti određeni kapital s ovim izborima.

Milanović: Volio bih reći da smo tamo gdje smo bili prije pet godina, ali nismo, lošije je

Osvrnuo se i na njene šanse za ulazak u drugi krug.

“Ako pogledamo ankete i okolnosti tu se još puno se toga treba desiti da ona uđe u drugi krug. Dosta je teško povjerovati u to”.

Za kraj je rekao kako je sve moguće no kako smatra da do iznenađenja neće doći.

“Sve je moguće ali u principu nemamo dojam da se to događa. Ne vidim taj trend promjene. Skupovi su više manje onakvi na kakve smo navikli. S druge strane nemate nikog s kim će se itko poistovjetiti. Ljudi nisu prenezadovoljni da bi izašli i glasali za nekoga “s klupe”, zaključio je Tanta.

