Plenković: Ne znam na koji bi skup išao Milanović, možda da ga Rusija organizira

Izvor: N1

Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak kako se sutra u 17 sati u Vladi nastavljaju pregovori sa sindikatima u vezi s osnovicom za plaće u državnim i javnim službama te izrazio uvjerenje da će pronaći rješenje kojim će biti zadovoljni i sindikati, a prije svega državni i javni službenici.

Plenkovića su novinari nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a upitali hoće li i on sutra sjesti za pregovarački stol, na što je odgovorio kako će se uključiti u te razgovore.

“Dakle neovisno o tome jesam li ja tamo ili ne, resorni ministri su tražili najbolja rješenja. Vjerujem da ćemo sutra ići ka dogovoru”, rekao je.

Svih 11 sindikata javnih službi odbilo je Vladinu ponudu sa sastanka pregovaračkih odbora održanog 18. listopada. Vlada je ponudila povećanja osnovice za plaće za četiri posto s 1. listopadom ove godine, te za dva posto s 1. siječnjem iduće godine, uz povećanje božićnice, regresa i dara za dijete.

No, sindikati očekuju da Vlada izađe s “primjerenom ponudom” za povećanje osnovice za plaće jer će jedino pod tim uvjetom zaustaviti planirane prosvjede, najavljene za 8. i 15. studenog.

Plenković u utorak nije htio govoriti o najavljenim prosvjedima ili o novoj ponudi sindikatima, nego je podsjetio kako su uvijek izlazili u susret maksimalno koliko su mogli.

“Razumijem da je glavna tema inflacija pa se onda u korelaciju stavlja rast plaća, ali isto tako vodimo računa da u zadnjih šest godina inflacija nije prelazila jedan posto, a plaće su rasle odlukama Vlade i pregovorima sa sindikatima”, rekao je.

Moramo uvijek gledati cjelinu slike, poručio je hrvatski premijer.

Uhićenje Zulima

Osvrnuo se Plenković i na uhićenje Vinka Zulima, bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a i dugogodišnjeg načelnika Općine Seget.

“Nemam nikakvih informacija osim ovoga što sam vidio na vijestima. Kada nešto više saznamo, onda ćemo komentirati. Naša je politika nulta tolerancija na korupciju i treba se ispitati sve o čemu se radi. Nemam saznanja o tome. Nije dobro u svakom slučaju, ali vidjet ćemo što će od toga biti”, rekao je Plenković na pitanje šteti li uhićenje stranci.

“Mislim da više koristi Vladi i HDZ-u to što ćemo biti u europodručju, to što ćemo biti u Schengenu, to što ljudi maju jeftiniji plin, što imaju jeftiniju struju, što je otvoren Pelješki most, što će doći Rafalei, što napredujemo u svim mogućim područjima. Ovo je nešto što će se rješavati. Idemo naprijed”, dodao je Plenković.

Komentirao je Plenković i ranije izjave predsjednika Zorana Milanovića o Krimskoj platformi i Nensi Pelosi.

“Mislim da ste svjesni koliko je za ispravnu i moralnu vanjsku politiku kakvu vodi Vlada Republike Hrvatske, ovakav događaj koji smo organizirali bitan koristan i dobar. Ove teme, je li netko otišao u Makarsku, to nije predmet moga interesa. Valjda se tu vidi tko što govori u proteklih godina. Ne znam na koji će on skup ići, možda da ga Rusija organizira”, istaknuo je Plenković.

Ukratko se Plenković osvrnuo i na svjedočenje bivšeg člana Uprave Ine Davora Mayera na sjednici Antikorupcijskog vijeća.

“On je tamo bio deset godina. Između ostaloga, i zahvaljujući odlukama naše Vlade imao je plaću kao vi svi skupa. Sada ima neku naknadnu pamet, instruiran političkim igrokazom koji vodi oporba. Nebitan”, zaključio je Plenković.

