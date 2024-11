Plenković: “Oni postaju Putinove pudlice, što je jako loše za hrvatsku demokraciju”

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon "aktualnog prijepodneva" gdje je dogovarao na pitanja saborskih zastupnika.

Plenković je na početku ponovno prozvao predsjednika Zorana Milanovića da krši Ustav i čini štetu hrvatskoj s oponiranjem aktivnosti NATO-u.

“Imamo i manipuliraju dijela oporbenih zastupnika i propisuju isto što je bilo prije dvije godine uoči EUMAM misije. Oni ne žele da Hrvatska pomaže Ukrajini kao žrtvi ruske agresije i tu sve završava i postaju Putinove pudlice što je jako loše za hrvatsku demokraciju koja se na ovaj način urušava. Taj kaos je takav da su ovi ljudi bili uvjereni da Vlada šalje časnike u Ukrajinu”, rekao je.

“Zavist i jal”

“SDP-ovci su danas pobjegli od pitanja meni jer znaju da nemaju nikakve argumente. Jako, jako loše za našu demokraciju”, dodao je.

Ponovo se osvrnuo na Milanovića. “Napada medije, napada žene, čak i neke koje ga sada podržavaju, je li to neki Stokholmski sindrom, ne znam, ali drugog objašnjenja nemam. Ako pogledamo plaće i mirovine, pa on je mirovine tim ljudima povećao za 12 eura. Po svim parametrima smo mi uspješniji, no ta zavist i jal je takav”, izjavio je premijer.

Kaže da zastupnici “traže alibi za podršku Rusiji”. “To su neodgovorni ljudi, dekredibiliziraju Hrvatsku. Ova rasprava je jadna, žalostan sam da 2024. imamo dio oporbenih zastupnika koji su potpuno neinformirani”, dodao je.

O mogućem štrajku zdravstvenih radnika kaže da o tome nije razgovarao s ministrom Berošem, ali da imaju najveću reformu zdravstva.

