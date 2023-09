Počeli radovi na jednoj od najprometnijih avenija u Zagrebu, pripremite se za kaos na cestama

Podijeli :

Igor Soban / Pixsell

Od danas u 8:30 za sav promet zatvorena je zagrebačka Avenija Većeslava Holjevca, na dijelu od Islandske do Nežićeve ulice zbog radova na sanaciji kolnika. Prometnica će biti zatvorena mjesec dana, odnosno do do subote 21. listopada u 4 sata, priopćila je Služba za informiranje Ureda gradonačelnika.

Očekivano, na cestama su se stvorile kolone.

Ovisno o dinamici radova pristup naselju Podbrežje bit će omogućen cijelo vrijeme sa sjeverne, odnosno južne strane Avenije Većeslava Holjevca.

Zbog radova na pruzi privremeno se zatvara Zagreb Zapadni kolodvor

Obilazni pravac za vrijeme radova bit će: Avenija V. Holjevca (sjever) – Islandska – Ulica SR Njemačke – Avenija V. Holjevca (jug) i obratno. Pristup Horvatovoj ulici bit će moguć iz smjera: Avenija V. Holjevca (jug) – Ivana Drmića – Oreškovićeva – Horvatova.

Kako bi se izbjegla dodatna zagušenja predložen je i obilazni pravac: Avenija Većeslava Holjevca (sjever) – Avenija Dubrovnik – SR Njemačke i dalje u smjeru juga.

Autobusne linije prometovat će djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera, a izmjene su dostupne na stranicama ZET-a.

Radovi se izvode temeljem Programa koji je izglasala zagrebačka Gradska skupština obuhvaća asfaltiranje vrlo opterećenih prometnica.

U gradu kažu da se radovi na svim takvim prometnicama ne mogu izvršiti samo tijekom ljetnih mjeseci kada je prometno opterećenje manje, no oni su nužni zbog sigurnog odvijanja prometa te produžetka korištenja samih prometnica.

