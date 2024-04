Politički analitičar objasnio mogu li zbog Milanovića izbori biti poništeni

Podijeli :

Politički analitičar i profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti Višeslav Raos, komentirao je u N1 Dnevniku s Ilijom Jandrićem kampanju uoči parlamentarnih izbora 17. travnja.

“I nije bila tako bez sazdržaja. Bilo je i na nekim sučeljavanjima zanimljivih detalja. Raduje me što se nije sve pretvorilo u osobni sukob dvojice političkih čelnika. Također, raduje me što se u kampanji nije vraćalo u prošlost, kako je to znali biti. Dosta se fokusiralo na socioekonomska pitanja kao mirovine, porezi, stambena politika”, smatra Raos i dodaje:

“U konačnici, to možda postanu javne politike. Naravno, predsjednik je u jednom kraćem dijelu dinamizirao SDP i partnere, ali nije bilo za očekivati da će cijela kampanja biti obilježena time. Dobro da je tako i čini se da su se distancirali od toga, ne samo zbog Ustavnog suda već zbog svog sadržaja.”

Predsjednik Zoran Milanović na društvenim mrežama objavljuje izborne plakate s jasnim porukama, što može dovesti u pitanje regularnost kampanje i samih izbora.

“Nije se direktno svrstao uz svoju bivšu stranku. Pažljiviji je nego inače i ti vizuali bi mogli poslužiti za neke buduće izbore. Treba malo smiriti stvari. Ustavni sud je reagirao na konkretnu situaciju i razjasnio da predsjednik ne može biti aktivan i kandidat na listi. Međutim, u reakciji na Ustavni sud i njegovog predsjednika malo sam pretjerano tumačio njihove ocjene. Kad su govorili o poništavanju izbornih radnji, htjeli su upozoriti da bi lista bila nevažeća, ako se on nađe na njoj. Ne vidim zašto bi Ustavni sud poništio izbori”, objasnio je politički analitičar Višeslav Raos.

