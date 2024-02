Pomor glavatih želvi kod Dugog otoka

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

More je na plažu Sakarun na Dugom otoku izbacilo tijela 12 glavatih želvi koje su, pretpostavlja se, stradael zbog jakog vjetra i udara o obalu.

“Nažalost tih dvanaestak jedinki želvi je tako unesrećeno da je to bilo baš sablasno vidjeti na plaži Sakarun. Kako ja često obilazim to područje vidim da je ta uvala baš pogibeljna za kornjače, posebno te glavate želve koje se u zimskom periodu ne mogu izvući iz tog plitkog prostora, kao da uđu u neki sistem koče, mreže. Nažalost, bile su to sve velike jedinke od kojih su neki primjerci bili i do 40-50 kilograma”, kratko je za HRT ispričao stanovnik Dugog otoka.

