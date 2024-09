Hoće li porez na nekretnine smanjiti cijene? “To su baloni, spinovi…”

Podijeli :

N1 / Jelena Bokun

Ekonomistica Marijana Ivanov gostovala je u Studiju N1 kod Igora Bobića gdje su razgovarali o najavljenom porezu na nekretnine, kao i odluci Vlade kojom se odlučilo smanjiti porez na dohodak u Zagrebu.

Vlada je najavila da će porez na nekretnine iznositi između nula i osam eura po kvadratu i to na samo određene nekretnine.

Ekonomistica Marijana Ivanov dala je svoje mišljenje vezano uz najave novih izmjena.

“Rekla bih da su se “tresla brda, a rodio se miš. Neke velike razlike neće biti, pogotovo ako je on zamišljen kao zamjena porezu na vikendice. Nitko neće prodavati nekretninu ako će umjesto pet, morati plaćati osam eura”, govori ekonomistica.

Veći teret, smatra Ivanov, prelit će se na cijenu najma, odnosno korisnici će na kraju sve to platiti i “od cijele te reforme neće biti ništa.”

Plenković: Porezna reforma u ponedjeljak će biti predstavljena na GSV-u

No, kako kaže Ivanov, porez na nekretnine se ne uvodi kao porez na bogatstvo: “Vi možete kuću od 300 kvadrata i nećete plaćati ekstra porez, a netko tko ima dva stana od 50 kvadrata će biti porezno zahvaćen što prije svega govori da je porez – nepravedan”, govori Ivanov kritizirajući regresivni učinak poreza koji se slama na leđima srednje klase štedeći one s više nekretnina.

“Samo porijeklo i bogatstvo onih koji kupuju nekretnine nitko nikada nije previše provjeravao, tako da nismo ispravili ništa”, ocjenjuje Ivanov.

Svrha poreza

Ivanov smatra da se nije dovoljno fokusiralo na samu svrhu poreza: “Puno ljudi živi u gradu i ljetuje na moru. Tamo stvaraju određene troškove lokalne zajednici i logično da ona naplaćuje neki porez.”

Prve najave poreza na nekretnine spominjale su širi krug nekretnina, kao i da će porez biti od jedan do 10 eura po kvadratu, no sada se uvođenje prebacuje na dobru volju lokalnih vlasti.

Na pitanje misli li da se radi o pritiscima interesnih grupa na Vladu, Ivanov je kazala:

“Mislim da bi se ti porezi trebali uvesti svuda i isto tretirati svuda, a ne prepustiti to lokalnim jedinicima, kaže Ivanov i dodaje da ovo pokazuje “snagu lobija u turističkom sektoru i toj rentijerskoj ekonomiji koju imamo prisutnu u Hrvatskoj i koja stvara pritisak na vladu”, govori i smatra da se “stvari uglavnom riješavaju u korist nečega za što svi već godinama znamo da loše djeluje na hrvatsku ekonomiju.”

Nekretnine i dalje najbolja zaštita vrijednosti

“Namirivanje svih zainteresiranih skupina ne bi smjelo biti kriterij po kojem se dovode porezne reforme”, jasna je Ivanov.

Što se tiče poreza na vikendice, Grad Supetar ga je ograničio na maksimalno 5 eura, Dalibor Paus, je rekao da će u općini u Istri ostati na 2…

Čak 94 od 550 jedinica lokalne samouprave ga nije upoće uvelo.

Andrej Plenković: Porez na dohodak će se u Zagrebu smanjiti Mrak Taritaš: Porez na nekretnine je jednadžba s 23 nepoznanice

“U manjim mjestima porez na nekretnine vjerojatno neće ići na maksimalnih osam eura po kvadratu, no u Zagrebu sigurno hoće što možda i ima neke elemente pravednosti”, predviđa Ivanov, no ocjenjuje: “Mislim da na kraju taj porez neće ići nikome u prilog zato što će na kraju oni koji plaćaju najam – plaćati više i imat ćemo mrtvi teret poreza od koje koristi nema.”

“Ako netko vjeruje da 1000 eura izdatka vlasnika na nekretnine natjerat vlasnika da istu i proda, onda je on naivan. U uvjetima visoke inflacije nekretnine daju puno bolju zaštitu realne vrijednosti imovine nego bilo koji financijski oblik imovine”, govori Ivanov koja smatra da neće doći do pada cijena nekretnina niti do prodaja, usprkos najavama agencija.

“To su baloni, spinovi koji se puštaju u optjecaj”, tvrdi Ivanov. Smatra i da je besmisleno uvoditi porez prije prethodnog postojanja registra nekretnina.

“Nema mi smisla uvoditi porez na nekretnine kao porezni instrument kojim ćete utjecati na tržište, odluke ljudi kako će držati imovinu. Također ga po meni nema smisla uvoditi ako to nije porez na bogatstvo.”

Snižavanje poreza na dohodak u Zagrebu

Komentirajući najavu snižavanje poreza na dohodak u Zagrebu, Ivanov ga ne pozdravlja: “Stari bivši prirez koji je kasnije pretvoren u porez na dohodak pa drugim imenom zovemo istu stvar je bitniji izvor prihoda svake lokalne zajednice koja ga ubire”, objašnjava ona.

Ivanov kaže da joj se osobno nikako ne sviđa sukob lokalne i centralne vlasti koja je, kako kaže, na razini Zagreba veoma vidljiv.

“Ne moram biti simpatizer aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, ali rušenje temelja njegove političke konstrukcije u Zagrebu se ne bi trebalo odvijati na način da ga središnja država zakonima ruši. Mi u Zagrebu svakim danom imamo sve lošije uvjete života, međuostalim zbog lošije usluge. Za poboljšanje tih usluga smeća, prijevoza – potreban je novac”, tumači Marijana Ivanov.

“Izgleda da kao u paketu stvarate nezadovoljstvo građana da promijenite političku garnituru. To se ne bi smjelo raditi”, zaključuje profesorica s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Neslužbeno: Razmatra se iznos između 0 do 8 eura po kvadratu za porez na nekretnine? Možemo želi vrijednosni porez na nekretnine, Bakić objasnio što to točno znači