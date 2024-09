Andrej Plenković: Porez na dohodak će se u Zagrebu smanjiti

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković je nakon prvog zasjedanja Hrvatskog sabora dao izjavu medijima.

Na samom početku se zahvalio svima koji su pripremili novu zgradu za sjednice Sabora i odbora.

“Što se tiče Aktualca, očekivano. Valjda je bila velika vrućina pa forma nije bila na razini političke utakmice na koju smo navikli, ali siguran sam da će biti ubuduće. Bilo je korektno, odgovorili smo na sva pitanja, kao i uvijek”, započeo je premijer pa je komentirao porez na nekretnine:

“Izaći ćemo u javnost s detaljima kad ih usuglasima. Nije relevantno ono što se s raznih strana može čuti. “Inače, porezna reforma će biti još jedna, rasterećujuća. Ono što smo rekli u izbornom programu, akcent s oporezivanja rada na oporezivanje imovine, što već postoji kroz porez na kuće za odmor. Sad ga transformiramo zbog činjenice da su cijene kvadrata i najma skupe. Cilj je na tržištu imati priuštivije cijene, što je i dio demografskih mjera.”

Odbacio je glasine o skrivenim pritiscima banaka, Crkve… “Nema nikakvih pritisaka. Ima reformski paket koji će ugledati svjetlo dana i ići u proceduru.”

Miru Bulja je optužio da laže kad priča o slanju vojnika u Ukrajinu.

“U razumnom stanju me pitao hoćemo li slati vojnike na istočno ratište. Ne znam koliko moraš biti briljantan mudrov da biste pitali to pitanje. Valjda o tome pričaju kad mu u Sinj dođe prijatelj helikopteraš, koji plaši hrvatski narod da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. A pametnjaković to prenosi, onda i vi, umjesto da ignoriramo budalaštine u javnom eteru.”

Porez na dohodak u Zagrebu će se smanjiti?

“Naravno da će se smanjiti jer Zagreb ima od poreza na dohodak prihod 141 milijun eura. Znate zašto, zbog A- rejtinga, gospodarskog rasta… Optuživalo nas se da će perfidna, zločesta, zlonamjerna vlada HDZ-a uzeti novac Splitu, Zagrebu i Rijeci ukidanjem prireza, a što su oni napravili? Stavili su maksimalni porez na dohodak i propustili priliku smanjiti opterećenje rada. Mogli su svojom odlukom povećati plaće, ali nisu.”

Novinarima je spočitnuo da se bave nebitnim temama, kad su pitali kad će se više znati kad stižu konkretne odluke o poreznoj reformi.

Na kraju nije želio komentirati izjave Aleksandra Vučića, vezane uz privođenje glumca Sergeja Trifunovića i presudu od 60 dana zatvora.

