Međimurski župan o ulaganju u sjever države: “Kada sjednete na kolodvor vama treba tri sata do Zagreba”

Međimurski župan Matija Posavec gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje komentirao izlazak Nezavisne platforme sjever samostalno na izbore.

Posavec navodi je Razvojni projekt za sjever potpisan 2021., no da on nije zadovoljan. “Iz naše županije otišlo je 12 projekata od koji je krenuo jedan. To nije korektno prema građanima Međimurja, jer sjever Hrvatske ja najproduktivniji i njega treba tjerati da povuče još više”, rekao je.

Dodao je kako je prosjek izvoza po glavi stanovnika u Hrvatskoj 4.300 eura, a u Međimurju 8.105 eura. “Imamo i dvostruko jači rast BDP-a od cijele zemlje, ali on je mogao biti i veći kada bi se više ulagalo u infrastrukturu, ali toga nije bilo. Radi se Pelješki most i druga cijev tunela Učka, a mi već nekoliko godina čekamo tih 12 kilometara ceste između Varaždina i Čakovca. Također, kada sjednete na kolodvor u Čakovcu vama tri sata treba da budete na Glavnom kolodvoru u Zagrebu”, naveo je.

“To je nepravedno i boli, i mislio sam da će ovaj sporazum to izbalansirati, ali nije”, dodao je i napomenuo na problem bolnica koje bi prema novom zakonu trebale prijeći u ruke države, a za koji su čak tražili i ocjenu ustavnosti. “Zakon je stupio na snagu, ali ništa se formalno nije promijenilo. Biti će zanimljivo što će reći Ustavni sud”, rekao je.

Što se izbora tiče kaže da su oni isključivo u centru. “Mi koji smo u savezu sa građanima smo se okupili u platformu i smatramo da taj sloj građana treba imati svoj glas. Politička smo platforma koja je lišena svakog ideološkog predznaka”, otkrio je Posavec.

O mogućoj koaliciji i broju mandata kaže da računaju na tri mandata na sjeveru. “Na svakim izborima je nova politička realnost. Ankete se rade na malom uzorku i u situaciji kada je Hrvatska jedna izborna jedinica. Kada na jednom području imate stranku koja je na pragu pet posto ta stranka može osvojiti mandat, a ako imate takvih u deset jedinica, to je deset mandata”, naveo je.

Naglasio je važnost izlaznosti. “Kada sve zbrojite to vam je jedno 20 mandata koji mijenjaju stvari na političkoj sceni. To se dogodilo 2015. godine”, dodao je i otkrio da idu samostalno.

Kaže da mu je politička trgovina nezamisliva. “Ja sam 2019., kada je HNS najavio da ide s HDZ-om, napustio stranku”, rekao je i odbio opciju da idu s HDZ-om, ali niti s drugima. “Želimo stabilnu centrističku opciju, ako je to moguće, ako nije bit ćemo oporba”, naveo je.

