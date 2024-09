VIDEO / Potop u Dubrovniku, kiša napravila totalni kaos: Voda do koljena, auti plutaju…

Podijeli :

Jako nevrijeme s obilnom kišom i pljuskovima pogodilo je u ponedjeljak Dubrovačko-neretvansku županiju te izazvalo bujične poplave, a dubrovački gradonačelnik Mato Franković pozvao je građane da ne izlaze iz kuća dok ne prođe nevrijeme.

Franković je za N1 objasnio što je mislio. “Prvi kišni val je izazvao velike bujične poplave, sada je ta voda otekla, ali ima štete na pojedinim objektima. Ništa značajno u ovom trenutku, ali vrmemenske prilike će se popodne pogoršati. ako se ostvari sve što vidimo u prognozama, imat ćemo gotovo 70 posto ulica pod vodom. Pozvao sam građane da ostanu kući i zaštite svoju imovinu”, rekao je dubrovački gradonačelnik za N1.

Radi se o ekstremu i sustav odvodnje ne može svladati tu količinu vode, kaže Franković koji popodne i navečer očekuje probleme. Sustav SRUUK se oglasio već jučer, a i Grad Dubrovnik najavio je današnje događaje. “Ekstremne padaline, dugo vremena nije bilo kiše… Uistinu su se dogodile značajne bujične poplave. Nažalost, to nije sve, očekuje nas izazovnih nekoliko sati.”

Najviše je poplavljenih objekata na području Rijeke dubrovačke, a ima ih u povijesnoj jezgri. Ipak, voda je brzo otekla i nije došlo do značajnih šteta. “Kiša koja je bila prije dva sata nije trajala dugo, 45 minuta. A ovo što nas očekuje je više sati i to će biti priličan izazov za obraniti sve objekte i riješiti sve eventualne ugroze za građane. Zato sam ih pozvao da ostanu kući i brane svoje obiteljske objekte. To će biti nužno ako se ostvari vremenska prognoza, a za sada je izgledno da hoće”, kaže Franković.

Vatrogasci na terenu

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je kako su vatrogasci u Dubrovniku do do 13 sati zabilježili više od trideset intervencija.7

“Svi vatrogasci su na terenu. U dolini Neretve imamo dvadesetak intervencija. Jutros smo na Korčuli i Pelješcu imali četiri intervencije, a u Dubrovačkom primorju dvije. U Župi dubrovačkoj i Konavlima stanje je mirnije. Ovo će potrajati. Velika kiša uvijek stvori problem bujičnih poplava. Treba izbjegavati vožnju jer se stvaraju velike gužve pa su nam otežane intervencije”, rekao je Simović.

Zbog velike količine oborina u Dubrovniku je poplutao i Stradun te niz gradskih prometnica, a na Jadranskoj magistrali zabilježeni su odroni. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković na društvenim je mrežama pozvao građane da ne izlaze iz svojih kuća.

“Trenutna ekstremna količina padalina poplavila je gotovo sve ulice u gradu. Sve žurne službe su na terenu. Na žalost ovo nije sve. Prema najavama u razdoblju od 15 do 23 sata očekujemo ekstremne količine padalina koje će uzrokovati brojne probleme stoga molim sve sugrađane da ne izlaze ako ne moraju”, istaknuo je Franković i građane pozvao da zaštite svoju imovinu.

Žurne službe maksimalnim će naporima pomoći pri ispumpavanju objekata, ali uz ovakve ekstreme nije moguće u potpunosti riješiti problem bujičnih poplava, istaknuo je.

Državni hidrometeorološki zavod za dubrovačko je područje izdao narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme uz obilnu kišu i olujan vjetar koje je na snazi sve do ponoći.

U prekidu su trajektne linije Dubrovnik-Elafiti i Ploče-Trpanj te katamaranska linija Dubrovnik-Split.

