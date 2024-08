Potpuno je nepokretan zbog krivog postupanja na porodu: Nitko nije odgovarao, a uskoro ide zastara

Podijeli :

25. kolovoza Dominic Pitra navršit će 17 godina. Ali Dominic nije uobičajeni 17-godišnjak jer je prikovan za krevet, a samostalno ne može ni jesti ni disati. Sve je to rezultat krivog postupanja tijekom poroda zbog kojeg je Dominic sat vremena bio bez kisika, što je uzrokovalo teška oštećenja mozga. Za dva tjedna sudski predmet u kojem se traži odgovornost liječnika odlazi u zastaru, a ni Dominic ni njegova obitelj neće dočekati pravdu.

Jasmina je bila uzbuđena kao svaka majka koja dočekuje svoje prvo dijete. Ali onda je sve krenulo nizbrdo.

“Zbog čega je cijeli postupak pokrenut? Zbog toga što se desilo na samom porodu, zbog nultog dana, Dominicovog poroda, zbog niza propusta, zbog čega je on rođen polumrtav, odmah reanimiran, odvezen na intenzivnu gdje je proveo narednih mjesec i pol na Rebru, gdje su ga jedva stabilizirali”, ispričala je Dominicova majka Jasmina Pitra.

“Nisu primijetili na vrijeme fetalnu patnju, odnosno kada su primijetili, nisu reagirali”, kaže Dominicov otac, Vanja Pitra.

Hrvatska po izdvajanjima za zdravstvo znatno zaostaje za EU-om

Satima ju puštali da se muči

Dr. Đurić, liječnik koji je privatno vodio Jasmininu trudnoću stigao je na porod u KB-u Merkur, iako za to nije imao dozvolu. Na kraju svega, Jasminin suprug platio mu je 4.800 kuna. Đurić i dr. Balenović, zaposlenik bolnice, satima su puštali Jasminu da se muči. Za to vrijeme dijete se doslovno gušilo. Dominic je bez kisika bio sat vremena. Danas 17-godišnji mladić živi s 36 dijagnoza, ne govori, nikad nije stao na svoje noge, nikad nije mogao normalno jesti.

Kakav je to danas osjećaj? “Prazno, iznevjereno, od sustava, od svega, odbačeno, kao da smo negdje nevidljivi”, kazala je Jasmina.

Bez sankcija

Iako su inspekcija Ministarstva zdravstva, kao i bolnica Merkur, utvrdili da se radilo o nesavjesnom liječenju, nikakvih sankcija nije bilo. Dvojica liječnika nepravomoćno su osuđeni, ali onda se događa preokret-liječnica vještakinja mijenja iskaz koji postupak vraća na početak.

“Strašno smo tužni što se ovo sve dogodilo, prvo da je trajalo toliko. Odlazi u zastaru, odlazi negdje u povijest, zaboravit će se sve brzo. Tužno, tužno”, govori Vanja.

Izostaje liječnička odluka o carskom rezu, a umjesto toga Jasminu su porodili doslovno na silu, kako sama kaže, skakali su joj na trbuhu i tako slomili dva rebra, ozlijeđeno je i dijete, koje se naposljetku rodilo plavo. DORH je pokrenuo postupak, ali ni nakon 15 godina nema zaključka.

Podignuta optužnica protiv trojca zbog sumnje u nesavjesno liječenje

Što kaže DORH?

Iz DORH-a poručuju da su postupak pokrenuli na vrijeme.

“Općinsko kazneno državno odvjetništvu u Zagrebu pravodobno je poduzelo sve zakonom propisane radnje u kaznenom predmetu te je nakon provedene istrage 30. lipnja 2011. pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu podiglo optužnicu protiv dvojice okrivljenika (1961. i 1969.) zbog teškog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi iz članka 249. stavka 1. tada važećeg Kaznenog zakona/97.”

Mijenjali su se suci, tražila nova vještačenja, a branjenici optuženih liječnika priču su preokrenuli na mogući genetski poremećaj, odnosno nasljednu bolest koja je po njima uzrok svih Dominicovih problema.

“Sve se zaboravlja”

“Oni su proceduru maknuli na nekakvu genetiku, neku bolest. Sve se zaboravlja, i nalaz i inspekcija Ministarstva zdravstva, i kriminalistička policijska obrada koja je napravljena, to se sve gurnulo negdje i oni su se fokusirali na nešto što, niti mi ni oni ne možemo dokazati. Kupovalo se vrijeme, razvlačilo se i u principu su svjesno znali kako će to odigrati”, rekao je Vanja.

Obitelj preminulog pacijenta iz Čakovca policiji prijavila nesavjesno liječenje

A kraj bi mogao doći vrlo brzo – 15. kolovoza, naime, predmet odlazi u zastaru.

Predmet odlazi u zastaru

“Ako se netko ne sjeti da unatoč godišnjim odmorima sazove ročište, što sam jako skeptična, netko treba odgovarati u svakom slučaju. Ako već liječnici nisu odgovarali, nije se utvrdila njihova kaznena i prekršajna odgovornost, onda netko u sudstvu sigurno. Jer ovo je apsolutno institucionalno nasilje par excellence“, poručuje Sanja Sarnavka iz zaklade Solidarna.

Ali Dominicovi roditelji, koji se cijeli njegov život bore, poručuju da sad neće stati i da je sljedeća instanca Strasbourg – pokušat će tamo pronaći pravdu koju u Hrvatskoj dosad nisu.

“Ne bih ga mijenjala za ništa. Trebao bi danas, umjesto ležati u krevetu, trčat u parku, ali tu smo gdje jesmo. A sestra, sestru obožava. Čim dođe na vrata, čim joj čuje glas, odmah smiješak, to je odmah javljanje, dok ona ne dođe do njega i ne dodirne ga, on nije miran”, kaže mama Jasmina.

A sigurno je da ni Dominic ne bi mijenjao njih.

