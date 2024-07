Vlada najavila stambenu strategiju kako bi pojeftinili stanovi, pitali smo stručnjake što misle o njoj

Podijeli :

Na sljedećoj sjednici vlade ministar Bačić predstavit će svoj prijedlog nacionalnog plana stambene politike koji bi trebao dovesti do povećanja ponude na tržištu stanova te spuštanja cijene stambenih kvadrata. Dvije ključne poluge trebale bi biti aktiviranje 400 tisuća praznih stanova uz pomoć poreza i subvencija te gradnja ako ne baš jeftinih, onda barem priuštivih kvadrata, čija ponuda bi pojeftinila i ostale stanove na tržištu.

Hoće li ministar Bačić doista ispuniti svoje obećanje i do kraja mjeseca predstaviti nacionalnu stambenu strategiju?

Analitičarka: Stambeno tržište je požar koji tinja godinama i pretvorio se u buktinju

“Možda me niste dobro razumjeli, najavio sam predstavljanje na vladi, a sama stambena strategija bit će donesena do kraja godine, ona mora proći javno savjetovanje… Mi ćemo složenim i sveobuhvatnim pristupom u kojemu će biti više mjera nastojati podignuti na tržište veliki broj stanova kako bi onda podizanjem njihovog broja došli do smanjenja cijene stana ili najamnina”, kazao je Branko Bačić, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Bačić u Dubrovniku potpisuje ugovor kojim Grad Dubrovnik dobiva četiri državna stana za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, no, Hrvatska treba tisuće puta više.

Još prije nekoliko dana rekao nam je da je on tijekom obnove dokazao da se u kratkom roku može sagraditi značajan broj novih stanova. Ili na tržište staviti 400 tisuća praznih. Danas očito ne zvuči tako uvjeren.

“I ako krenemo u stanogradnju novu, što je isto jedan od naših projekata, za izgraditi 4-5 tisuća novih stanova treba vremena, treba građevinske dozvole, javna nabava, komunalno opremiti taj prostor, to traje”, tvrdi Bačić.

Stručnjaci su skeptični

Stračnjaci za nekretnine vrlo su skeptični kad je u pitanju plan da se vlasnike praznih stanova na iznajmljivanje potiče subvencijama, ako oni već sad sami ne reagiraju na očitu potražnju na tržištu.

“Ako vlasnik već sad nema potrebu staviti taj stan na tržište, ne znam zašto bi subvencija nešto pokrenula u tom smjeru”, kaže Anita Grbavac, analitičarka u Colliers Croatia.

Nema kraja rastu cijena nekretnina u Europi, posebno dramatično kod naših susjeda Vlada najavljuje porez po uzoru na SDP: Evo kako su HDZ i DP prije izbora pričali o njemu

Hoće li Bačić ponoviti Štromarovu grešku te novim subvencijama zapravo samo podići cijene stanova? Znači li to da bi uz mrkvu bi trebala ići i neka batina? Čitaj – porez!

“Razmišljamo o tome da te prazne stanove sistemom i poreza i subvencija što prije podignemo na tržište. Ako bi do te subvencije došlo, onda bi došlo na na strani ponude, a ne potražnje. Kad dajete na strani potražnje, onda to može podignuti cijenu najma, nije to slučaj ako subvencija ide na stranu ponude”, izjaivo je ministar Bačić.

Stručnjaci bi voljeli vidjeti i da se spriječi galopirajuća apartmanizacija stambenih zgrada, koja se događa nasuprot hrvatskih zakona.

“Možete krenuti od toga da se poštuju prostorni planovi, odnosno ako je neka zona u gradu stambena namjena, da ona zbilja bude stambene namjene, a ne da u takvoj zoni imate stanove koji se koriste za kratkoročni najam, odnosno za turizam”, ističe Grbavac.

Ali ne samo stručnjaci. Građanska inicijativa “Stanari zajedno” upravo kreće s online peticijom protiv protuzakonite apartmanizaciije višestambenih zgrada koja ruši tržište stanova i kvalitetu života u gradovima.

Trend u mnogim državama i velikim gradoviima je zakonsko ograničavanje kratkoročnog najma te oporezivanje praznih stanova, vidjet ćemo hoće li i Hrvatska istim putem.

