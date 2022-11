“Primarno pitanje izbora za kongres u SAD-u jest hoće li demokracija izgubiti”

Podijeli:







Izvor: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kolumnist Telegrama iz New York Đivo Đurović bio je gost Dnevnika N1 i komentirao predstojeće izbore u Americi koji će se održati u utorak.

Komentirao je mogućnost da demokrati izgube većinu u Kongresu.

“Generičke ankete raspoloženja birača daju kontinuirano neku prednost od 2,3 do 4 postotna poena Republikancima i u tom smislu su prilično dobri izgledi da republikanska stranka preuzme većinu od Nancy Pelosi u Zastupničkom domu Kongresa”, ističe.

Ipak, Đurović naglašava da je primarno pitanje hoće li demokracija izgubiti.

“S obzirom na to da republikanska stranka koja je nominirala niz kandidata koji ne prihvaćaju ishod prošlih i bilo kojih izbora na kojima oni ne pobijede. U suštini dovodi u pitanje budućnost same demokracije u Americi. Republikanska stranka nažalost više nije demokratska stranka i ne prihvaća demokratska pravila”, pojašnjava.

Ako republikanci osvoje većinu u Kongresu, govori on, Biden će imati ogromne probleme.

“Pogotovo s obztirom na to da je republikanska stranka već prije pokazala da ne želi sudjelovati s demokratskim predsjednikom. Vjerojatno će se izmisliti neki razlog da se krene u impeachment Bidena i naći neki način da opstruiraju njegove politike. Biden ima relativno dobre rezultate i izvan inflacije i porasta cijene gorive, njegove prve dvije godine mandata mogu se opisati kao prilično veliki uspjeh za demokrate”, kazao je.

Bitka za Senat u Pennsylvaniji

Đurović bitku za Senat u Pennsylvaniji ističe kao jednu od dvije najatraktivnije i najzanimljivije. U utrci za Senat u toj saveznoj državi su Mehmet Oz, poznatiji kao doktor Oz kao kandidat republikanaca i John Fetterman kao kandidat demokrata.

Osvrnuo se na Oza.

“Riječ je o jednom čovjeku koji se u suštini šarlatan i nadriliječnik unatoč tome što ima diplomu, koji je prodavao preparate koji ničemu ne služe. On ne bi dobio poziciju kandidata za Senat da se Trump nije osobno upleo u to. Pokazuje se da to nije bila politički pametna odluka. John Fetterman vodi i bilo bi veliko iznenađenje ako doktor Oz zaista pobijedi”, ističe.

Senat će kako se čini, pojašanjava, uspjeti ostati u demokratskim rukama.

“Ili je najgori mogući rezultat 50-50 što znači 51 za demokrate s potpredsjednicom Kamalom Harris. To je rezultat činjenice da je jedna od glavnih tema u kampanji bilo pitanje abortusa. Posebno žene i mladi birači čine puno veći udio nego u prijašnjim izborima. To će pomoći demokratima da zadrže Senat”, rekao je.

Trump, smatra Đurović, među Amerikancima nema veliku prođu, ali ima među Republikancima.

“Republikanska stranka je radikalizirana. On je taj koji upravlja biračkim tijelom i republikanca i sigurno je da ide u još jedan pohod na predsjednički mandat”, rekao je.

