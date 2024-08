Pripazite! Uhvati li vas inspektor bez računa, možete platiti kaznu i do 260 eura

Podijeli :

Pojačane su kontrole i inspekcije Porezne uprave te su mnogi ulovljeni u prekršaju neizdavanja računa. Nada Pavlinić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave, rekla je da u inspekciju ulaze najrizičniji porezni obveznici te da to nema veze s izborom djelatnosti.

“U sustavu fiskalizacije imamo evidentirano 95.840 obveznika. U razdoblju od 1. siječnja do 19. kolovoza obavljeno je 4173 nadzora”, kazala je.

Pavlinić je za HRT rekla da su kazne za neizdavanje računa u rasponu od 3980 do 66 tisuća eura što ovisi o tome kakvo je počinjenje.

“Kad se određuje kazna, u obzir se uzimaju svi elementi, moramo utvrditi kakvo je počinjenje, je li to prvi put i o tome ovisi sam iznos kazne”, rekla je pomoćnica ravnatelja Porezne uprave.

Ugostitelji se žale da je jako teško pratiti baš svaki cent u gužvama tijekom ljeta.

“Ceh ugostitelja pokrenuo je inicijativu koju je Porezna uprava prepoznala kao dobru. Od ove godine smo izmijenili Zakon o fiskalizaciji i omogućili da se fiskaliziraju napojnice. Do sada smo zaprimili preko 4 milijuna i 800 tisuća računa s izdanim napojnicama, to je oko 15 milijuna eura. U prosjeku je to 3,24 eura po računu. S tim da je srpanj bio najjači. S obzirom na to da smo izmijenili zakonsku regulativu, smatramo da nema zapreka da se sve ne provodi uredno”, rekla je.

Kazna i do 260 eura

Naglašava da ako građani nisu dobili račun, moraju ga zatražiti. Kako kaže, uzimanjem računa štitimo proračun, izbjegavamo nelojalnu konkurenciju i time štitimo porezne obveznike koji uredno obavljaju svoje obveze.

“Ako vas zatekne inspektor pri izlasku iz objekta da nemate račun, predviđena kazna je od 30 do 260 eura”, naglasila je.

Kada se govori o fiskalnim prevarama, to su najčešće ne izdavanje računa, računi koji ne sadrže sve bitne elemente, ne vođenje poslovnih knjiga, neregistriranje poslovnih objekata u sustavu Porezne uprave. Raspon prekršaja je velik.

