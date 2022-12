Profesor iz Kijeva: Razumijem raspravu o obuci, ali teško je to prihvatiti srcem

Podijeli :

Maksim Kamenjeckij, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose, u Novom je danu govorio o aktualnom stanju u ratom pogođenoj Ukrajini, kao i o mogućnosti da ukrajinski vojnici dođu na obuku u Hrvatsku.

“Kad pratim ove razgovore, doživljavam vrlo različite osjećaje, zato što je s jedne strane, rasprava o ustavnosti ili neustavnosti takvih koraka vrlo bitna za vas, ali za nas, kad nama stvarno ginu ljudi svaki trenutak na bojišnici, to se predstavlja na drugi način. To je sasvim druga relacija shvaćanja, zato razumijem sve te stvari, ali teško je to prihvatiti srcem”, rekao je Kamenjeckij o raspravi u Hrvatskoj o obuci ukrajinskih vojnika.

Trenutnu je situacija u Ukrajini profesor opisao napornom.

“Zato što isključenja struje i redukcija stvarno dovodi do velikih problema. Kad nema struje, nema tople vode. Ima grijanja, ali nema tople vode, pada pritisak vode u svim mrežama, ne rade dizala, ne radi veliki broj trgovina, smanjio se gradski promet i sve to stvara hrpu probllema. Morate se naviknuti na te stvari. Kad ujutro nema struje, nema ničega, u stanu ne radi ništa osim grijanja. Na to se treba naviknuti. Mi osjećamo neku potrebu da znamo da država ima neki plan u ovom ratu, da nama netko pomaže, misli na nas, i u drugim zemljama. To je takva situacija. Stvarno ima velikih problema”, rekao je Kamenjeckij.

Rusi, kaže, infrastrukturu napadaju radi pada morala. “Naravno da to utječe na moral, bez daljnjega. Ali ako razumijemo da ćemo ipak zaštititi naš teritorij, naš suverenitet, onda možemo to izdržati. Samo moramo znati da sve to nije uzalud”, rekao je.

Upitan ima li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski plan, Kamenjeckij je rekao da neki plan vjerojatno postoji, ali da on nije objavljen.

“Ja ne znam procjene koliko snaga, spremamo li mi neki jači kontraofenzivni potez ili tako nešto, o tome ne znam ništa. Ali što se tiče ruskih mogućnosti, stvarno postoji nekoliko procjena. Rusija ne može iskoristiti 100 posto svojih projektila, zato što moraju ostaviti dio za druge prilike. Smatra se da oko 30 posto kapaciteta tih raketa Rusija mora ostaviti iza sebe, ne smije iskoristiti. To što pokazuju sada zadnja raketiranja u srijedu, oni koriste rakete koje nemaju bojne glave, ima neka maketa bojne glave, po težini ista, ali ona ne eksplodira. Druga stvar, u zadnjim napadima je bila korištena raketa proizvedena ove godine. Znači, iskoristili su sve što je bilo na lageru i sad koriste to što je proizvedeno ove godine. Dakle, njima je kapacitet sve manji”, rekao je Kamenjeckij.

Istaknuo je mišljenje da će rat vjerojatno trajati još neko vrijeme. “Na bojišnici je situacija teška, U Donjecku je navodno Rusija malo otišla dalje, pokušava opkoliti gradić Bahmut. Sjevernije između Harkivske i Luganske oblasti naša vojska nešto napreduje, a na ostalim dijelovima bojnišnice otprilike je situacija stabilna”, rekao je Kamenjeckij.

Njegova je kolegica s Instituta, Daria Vilkova, gostujući u Novom danu rekla da je teško ne pasti u očaj kad vidi da ljudi drugdje normalno žive, gledaju Svjetsko prvenstvo i imaju okićene gradove.

“Shvatio sam o čemu je Daria govorila. Gostovao sam neki dan na AlJazeeri Balkans, taj trenutak kad sam se spojio na režiju, dečki su gledali utakmicu i smijali su se i bili su veseli, a nama su dolazile rakete i čule su se izjave da su pale rakete u blizini Kijeva. I baš kad smo razgovarali s voditeljem, vrlo sam dobro čuo prve eksplozije. To je toliko drastična razlika, kad dečki gledaju i vesele se praćenju SP-a uživo, a tu eksplodiraju rakete. Nama je sada Kijev tu i cijela Ukrajina kao Šibenik i Zadar ’92. i ’93., ali Šibenik i Zadar za cijelu zemlju. To je taj osjećaj, da su ljudi u Zagrebu normalno išli na piće, a u Šibeniku i Zadru su patili od napada WBR-a. To je takav osjećaj i ja se slažem s Darijom”, rekao je Kamenjeckij.

