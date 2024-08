Profesor s Prometnog fakulteta: Biciklističke staze kod HNK u Zagrebu su dobro napravljene

Podijeli :

Neva Zganec / Pixsell

Nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ispred Hrvatskog narodnog kazališta gotovo preko noći maknuo parking-mjesta i povukao dvije biciklističke staze, koje sada spajaju Deželićevu s Masarykovom, podiglo je to burnu raspravu među političarima i Zagrepčanima, a najviše o manjku parking-mjesta u centru i "ugroženoj sigurnosti biciklista".

Tako je Ivica Lovrić, bivši bliski suradnik pokojnog Milana Bandića, a sada predsjednik stranke Plavi grad, istaknuo da Tomaševićevu novu “biciklističku stazu u dužini od 50-ak metara automobili dva puta sijeku, a time se ugrožava sigurnost biciklista”.

Profesor s Fakulteta prometnih znanosti dr. sc. Marko Ševrović kaže da je sve dobro napravljeno.

“Prošao sam nedavno tim dijelom ispred HNK i moram reći da je sve dobro napravljeno. Staza je propisno označena, linije su iscrtane jakom bojom. Što se sigurnosti biciklista tiče, to da se staza presijeca na dva mjesta ne bi trebao biti problem jer je ograničenje brzine 30 km/h. Znači, jedino se nešto može dogoditi zbog ljudske gluposti, nepridržavanja brzine, a ne zbog prometnog rješenja”, rekao je za Jutarnji list.

Sigurnije nego prije

Osim toga, prema njemu je sada linija ispred HNK sigurnija za bicikliste nego prije. Konkretno, biciklisti su se prije morali s Deželićeve penjati na nogostup ispred Pravnog fakulteta, gdje su pješaci, pa se opet spuštati na stazu u Masarykovoj, što je sada riješeno.

Ipak, na pitanje nisu li Tomaševićeve staze sada “izbile” nekoliko desetaka vrijednih parking-mjesta u centru za tamošnje stanare koji se ionako bore s parkingom – Lovrić, recimo, navodi da se sada “ruši komoditet građana i kvaliteta života i nanosi se šteta i proračunu Zagrebparkinga i Zagrebačkog holdinga” – a Ševrović odgovara da je “stupanj motorizacije u centru Zagreba ionako neodrživ”.

Imati automobil i živjeti u centru – luksuz

“Mislim da ljudi koji žive u centru moraju napokon osvijestiti da je imati automobil i živjeti u centru grada luksuz. Grad nije nikome dužan osigurati parking u centru, ako želite imati automobil i parking, kupite stan s garažom na periferiji. U svim europskim gradovima centar je za javni prijevoz, pješake i bicikle. Ludo je da svojim automobilom zauzimate javnu površinu u strogom centru i da za to još plaćate povlaštenu parking-kartu”, kaže Ševrović za Jutarnji list.

Inače, takvih povlaštenih parking-karata u prvoj zoni sada ima 13.000, a statistike Eurostata pokazuju kako se u posljednjih tridesetak godina utrostručio broj automobila na našim prometnicama čime promet postaje neodrživ.

Zato Ševrović kaže da Zagreb ima i većih problema od te biciklističke staze. A to je grozno prostorno planiranje koje će uskoro izazvati potpuni prometni kolaps. Konkretno, misli na stambene komplekse koji su nedavno sagrađeni u Prilazu Baruna Filipovića kod Črnomerca.

“Tamo je sada sagrađeno stanova za valjda 15 tisuća ljudi. Ne postoji prometna infrastruktura u Zagrebu koja to može izdržati, tamo će uskoro biti potpuni prometni kaos. Vjerojatno bi i tamo trebalo maknuti parkirna mjesta i osigurati biciklističke staze jer ljudi ujutro neće moći na posao i to će biti nemoguće riješiti”, govori.

Nedostatak parkinga za bicikliste

Na kraju, Ševrović, iako podržava biciklističke staze, ističe i jedan drugi problem vezan uz biciklistički grad: nedostatak parkinga za bicikle u centru.

– Ljudi dođu do grada biciklom po novim stazama i onda ga nemaju gdje zavezati, to se mora riješiti. Dobro, to su možda brige o kojima sada još ne moramo razmišljati, ali uskoro ćemo morati – zaključuje profesor u razgovoru za Jutarnji.

