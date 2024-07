Zagreb uvodi novi sustav naplate parkiranja: “Raditi neku selekciju potpuno je besmisleno…”

Podijeli :

Grad Zagreb uvodi novi sustav naplate parkiranja. Povlaštene parkirališne karte neće više vrijediti za cijelu prvu, drugu ili treću zonu već isključivo za lokaciju na kojoj korisnik stanuje.

Povlaštene karte

Pronaći parking u Zagrebu ponekad zna biti pravi problem.

“Jako je puno auta, puno je više auta ja bi rekao nego ljudi, al’ opet mislim da se može po pitanju tog parkinga napraviti i neko bolje rješenje.”

Stanari u dijelovima grada gdje se parking plaća imaju pravo na povoljne povlaštene karte, no problem je što u prvoj i drugoj zoni ima više povlaštenih karata nego mjesta.

“Nema problema nego baš kada je rush hour, kada ljudi dolaze na posao je teže, al’ inače se uvijek nađe mjesta.”

Često stanari unatoč plaćanju karte ne mogu naći mjesto, pa gradska vlast predlaže novo rješenje.

“Naš prijedlog je da ovu kartu, ovu parkirališnu zonu podjelimo u blokove na način da je promjer tih blokova nešto manje od kilometar tako da isključivo povlaštena parkirna karta vrijedi za parkiranje unutar bloka gdje stanujete”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Što se mijenja?

Znači oni koji plaćaju povlaštenu kartu za primjerice prvu ili drugu zonu, svaki put kad parkiraju van svog bloka stanovanja, moraju plaćati parking za tu drugu lokaciju iako je u istoj zoni.

“Znači ne mijenjamo cijene povlaštenih parkirnih karata, ne ograničavamo broj parkirališnih karata po kućanstvu, ne mijenjamo cijene sata, ne mijenjamo cijene dana, tjednih karata”, dodao je Tomašević.

Gradska vlast tvrdi i da su mnogi fiktivno prijavljeni u centru i to samo zbog povlaštenih parkirnih karata. Građani još nisu dovoljno upoznati s novim sistemom, ali evo što kažu na najave.

“Bilo kakvi novi sistemi za parkiranje bili bi propast jer sistem je jednostavan, praktičan je za svakoga, samo nedostatak garaža, nedostatak parkirnih mjesta – to je ono što muči, a iz maloga broja parkirnih mjesta raditi sad nekakvu selekciju je potpuno besmisleno.” “Teško mi je reći, pa nek’ uvedu pa da vidimo, recimo k’o pilot projekt pa da vidimo hoće pomoć ili ne, teško mi je reći momentalno.”

“Pretakanje iz šupljeg u prazno”

Gradska opozicija smatra kako najavljeni novi model ništa ne rješava.

“Primjerice, živite na Trešnjevci, a radite na Trnju, to je sve druga zona, sad vi ćete s Trešnjevke moći parkirat kući, al nećete ispred Lisinskog na svom poslu. Mislim da se time ništa ne dobiva. Dobiva se jedan PR da se nešto radi, digitalizira oko parkinga, ali ne znamo ni kako on to misli provesti”, navodi HDZ-ov Mario Župan.

To je, dodaje Župan, pretakanje iz šupljeg u prazno, a ne stavlja se u fokus srž problema nedostatka parkinga.

“Izgrađenost naših kvartova je prevelika, rade se novi kvartovi, novi poslovni objekti, a nismo regulirali parkirna mjesta, komunalnu infrastruktiru, a da ne govorimo škole i vrtiće”, dodaje Župan.

Novi sistem naplate ne povećava postojeći broj parkirnih mjesta, ali u gradskoj upravi se nadaju da će dodatno plaćanje parkirališta odvratiti građanje od korištenja automobila.

