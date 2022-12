Podijeli :

Izvor: N1

Vojni analitičar Marinko Ogorec komentirao je u Novom danu N1 televizije situaciju u Ukrajini.

Ruska invazija na Ukrajinu traje već više od 300 dana i kraj se ne nazire. On kaže kako ni jedna od strana u sukobu nije spremna sjesti za stol. “Kako će to ići, tek ćemo vidjeti. Činjenica je da će Ukrajinci imati burnu i ovu novogodišnju noć”, kaže Ogorec.

“Njihove izjave i komunikacija je u kontekstu njihovih ratnih napora. Ni jedni ni drugi ne govore potpunu istinu, moraju potaknuti motivaciju, moral ljudi… Činjenica je da se ukrajinska protuzračna obrana prilično popravila, u velikoj mjeri zahvaljujući donacijama iz Europe. Oni dobro vladaju svojim prostorom i rusko zrakoplovstvo ne može raditi ono što je moglo u početku. Sam sustav PZO-a neće donijeti prevagu na ratištu”, govori dodajući kako je došlo do statusa quo, ako se to može tako nazvati te da nijedna strana trenutno nema prevagu. Takvo stanje će biti dok ne sjednu za stol ili dok jedna strana ne prevlada.

“Činjenica je da, kad idete u pregovore, morate pristati na kompromise. To zahtjeva ustupke, a oni bi za obje strane trenutno bili vrlo bolni. I jedna i druga strana smatra da nisu dozreli uvjeti. Javlja se i treći, najznačajniji čimbenik, a to je SAD koji drži ključ rata u svojim rukama. Oni mogu reći Ukrajini da u jednom trenutku nema više isporuke oružja kakva je bila od tada… I Rusija može uvijek izvući svoje snage i sjesti za stol, ali to bi značilo veliki debakl za Putina i njegovu vlast”, govori Ogorec.

On smatra da Bjelorusija od samog početka sudjeluje u ratu. “Lukašenko i Bjelorusija neće direktno ući u sukob. Ovo što se dogodilo je bio slučajan pad, kao i u Poljskoj”, kaže o slučaju pada ukrajinskog projektila na teritorij Bjelorusije.

Što se tiče iranskog oružja, Ogorec kaže kako Iran svoje oružje Rusiji ne daje, nego prodaje, pitanje je samo u zamjenu za što.

