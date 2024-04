Psihologinja o vršnjačkom nasilju u Splitu

Podijeli :

Specijalistica kliničke psihologije Tanja Sever komentirala je za HRT uznemirujuću snimku vršnjačkog nasilja u Splitu, koja se širi na društvenim mrežama, a na kojoj se vide dvije maloljetnice kako fizički i psihički zlostavljaju djevojku, dok je treća sve snimala.

Sever je rekla da se čin vršnjačkog nasilja spušta sve više u nižu dob.

Govoreći o motivima, rekla je da se susreću dvije stvari. “Prva stvar je taj jedan silni naglašeni liberalizam koji adolescenti osjećaju, a to je – jedina prava sloboda je moja sloboda. I u onom momentu kad se dogodi da je na bilo koji način njihova sloboda ugrožena, tada reagiraju burno, sve burnije, s kraćim fitiljem”, rekla je Sever.

Navela je i “silan senzacionalizam” koji potječe od odraslih. “Sve se mora vidjeti, sve se mora naglasiti. Tako je i ovdje”, rekla je.

Sever je rekla i da postoji nešto što je potpuno novo u konfliktima, kojih je uvijek bilo. “Ovdje je naglašen taj dio da zapravo taj koji je žrtva treba biti javna žrtva i doći će do pomaka jedino u slučaju kada gledatelji, odnosno svi koji pretražuju, a pogotovo vršnjaci, kojima je zapravo to namijenjeno, krenu osuđivati”, rekla je.

Zabrinjavajuće da se radi o djevojkama

Među ostalim je rekla i kako je smo mlade kroz lockdown za vrijeme pandemije koronavirusa i online školovanje uspjeli naučiti kako se tehnika koristiti.

“I masa postupaka današnjih mladih zasniva se na tome da kopiraju, da modeliraju nešto što su vidjeli, s velikom dozom identifikacije s tim”, rekla je Sever.

Rekla je i da je u slučaju iz Splita zabrinjavajuće da se radi o djevojkama. “Mi još od predškolske dobi, one zadnje godine do škole pa onda kroz ranu školsku dob vidimo do koje mjere djevojčice zapravo znaju biti perfidne, znaju vrlo jasno isključiti nekoga iz svoje skupine i često ćete od roditelja čuti – neka se zauzima za sebe. Može, ali kojim načinima”, rekla je Sever.

Dodala je da žrtve, a pogotovo djevojčice, često kažu da neće prijaviti napad jer se i tako neće ništa dogoditi. “To je porazno”, zaključila je.

