Puhovski: Bolje da žene rade nedjeljom neplaćeno kod kuće? To je meni perverzno

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je na N1 televiziji, gdje je komentirao zabranu rada nedjeljom i blagdanima.

Puhovski se osvrnuo na činjenicu da mnogi hrvatski gradovi i općine proglašavaju sajamske dane, čime zaobilaze zakonske odredbe kojima se zabranjuje rad nedjeljom i blagdanima, uz iznimku 16 nedjelja u godini.

“Mi smo prije nekoliko godina prigovarali Bandiću da je od Zagreba napravio selo moje malo kad je na Trgu imao sajmove. Mi ćemo sada u cijeloj Hrvatskoj imati sajamske dane i to je nešto tragikomično. Drugo, sajmovi su se održavali svakim danom, ali nikada nedjeljom. Onda imamo primjer Svete Nedelje, tamo je tragikomična situacija. Tamo ne bi smjela ni apoteka biti otvorena u nedjelju jer se zovu Sveta Nedelja. Ali to su svi izgubili, s Crkvom su svi izgubili, to je samo izgovor”, kazuje.

Politički analitičar je kritičan prema novom zakonu.

“Što nitko ne dira nedjeljom kladionice? Iz toga ne možete izvući nikakav sustav. Sindikati su se osramotili. Bolje da žene rade neplaćeno kod kuće nedjeljom nego da rade plaćeno u Konzumu i Sparu. To se meni čini perverzno. Dajte neka se dogovore oko jednog dana u tjednu i tada neka je neradno, a neka rad plate 50 posto više. Tko to ne može, neće imati slobodan dan”, kazuje.

Osvrnuo se i na komentare pojedinaca da se ovim zakonom HDZ dodvorava Crkvi.

“Crkva u nedjelju u modernim trgovačkim centrima vidi konkurenciju. HDZ tu do neke mjere želi pomoći, no nisam siguran koliko će njemu Crkva pomoći na izborima, tu ima privlačnijih stranaka na desnici za Crkvu”, govori politički analitičar za N1, dodajući da se “država uplela u nešto iz čega ništa dobro ne može proizaći”.

“Ipak, za HDZ je ovo odlična situacija. Ako prođe, super, imamo zakon. Ako ne prođe, mogu reći da je pravosuđe, kao što je dokazano, neovisno i idemo dalje”, zaključio je.

