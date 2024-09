Puhovski: “Primorac igra na finoću, samo ‘peace brothers’, da se svi volimo…”

Podijeli :

N1

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića gdje je komentirao političke aktualnosti.

Puhovski kritizira HDZ-ovog kandidata za predsjedničke izbore, Dragana Primorca, jer smatra da se ne ponaša kao – kandidat.

Milanović odgovorio Anušiću: Iznenadio me. Što se to promijenilo u zadnjih mjesec dana? Anušić progovorio o odnosu s Milanovićem: Nakon devet mjeseci ovako više ne mogu raditi!

“Onda Plenković i Anušić moraju obavljati ono što bi trebao Primorac, a on je odlučio igrati na finoću, što god to značilo. On se uopće ne pojavljuje. Ili daje samo peace brothers, da se svi volimo, da smo jedinstveni… Primorac ne obavlja onu funkciju koju su od njega očekivali, a to je da on preuzme sukob s Milanovićem.”

Osvrnuo se i na Milanovićevo diskutabilno korištenje državnog helikoptera.

“Po našem Ustavu nema nikakvog razloga zašto bi predsjednik države morao nekamo žuriti. On nema nikakve izvršne funkcije”, kaže Puhovski i dodaje da bi premijer eventualno par puta godišnje mogao imati razlog da koristi helikopter u nekim izvanrednim situacijama.

Milanović nekad do Hvara ide helikopterom, a njegova pratnja autima do Splita pa na trajekt, ističe Puhovski. “On ima pravo na to, ali ja mislim da je to bahaćenje.”

S druge strane, kaže Puhovski, postoje situacije da se državni avioni koriste za obiteljske prijevoze. “Što je opet sumnjivo. Ako se ide na utakmicu, ne vidim zašto se ne može ići prvim razredom redovne linije.”

“HDZ želi starog Milanovića”

“Milanović je doista dobio po prstima nakon izletanja u izborni proces za Sabor. Općenito od onda malo se primirio. Odabrao je s Primorcem igrati na finoću. On ima osjećaj sigurnosti sada. Ako se to poremeti, vidjet ćemo starog Milanovića. I to je ono što HDZ čeka, ali ne može postići.”

Penava o Radiću i pristašama: Otišli su podvijena repa

Puhovski tvrdi da se Primorac ponaša plašljivo. “Pogotovo HDZ-ov kandidat jer HDZ ima tu patrijarhalnu strukturu junaka koji se pobiju i potuku ako treba, a to Primorac za sada ne pokazuje – to je njihov problem.”

Nema problema s većinom od 76 ruku

Ako se vladajuća većina smanji na 76, to vjerojatno i neće biti neki problem, kazao je Puhovski i naveo tri razloga.

“Prvo, Plenković pleše sa 76 već godinama i dobro mu ide. Drugo, ova trojica kad izađu iz kluba DP-a, nemaju drugi izlaz nego biti uz Vladu. Oni bi se mogli eventualno povezati s Mostom – Buljevo divljanje to i inklinira. Ali ako bude neka frka bit će na strani Vlade. Treće, uvijek ima neki liberal za rezervu ako bude trebalo.”

Puhovski dodaje da objektivno nema poteškoća. “A s obzirom na povećnje plaća zastupnika i zastupnica, nezamislivo je da bi se sabor zastupio.”

“Penava će na sve pristati”

S obzirom na nedavni raskol u Domovinskom pokretu, sada će oni biti tiši partner HDZ-a, što Plenkoviću u HDZ-u odgovara, ističe Puhovski.

“Većina neće doći u sumnju, ali DP će biti bitno tiši. Penavu zanima samo jedno, a to je pobjeda na izborima u Vukovaru. Za njega je Vukovar glavni grad Hrvatske zapravo i to je ograničenje njegove pozicije. On će na sve pristati, a bez HDZ-a ne može tu većinu skucati da dobije podršku.”

Miro Bulj – tragedija hrvatske javnosti

Puhovski se osvrnuo na gradonačelnika Sinja Miru Bulja koji je zabranio izložbu u Sinju jer je povezana sa Srpskim narodnim vijećem.

“Mi nemamo u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina 10 ljudi čiji je javni govor bio primitivniji od Buljevog. To je tragedija hrvatske javnosti.”

Izbori u SDP-u

“Meni se čini visoko izglednim da će Hajdaš-Dončić pobijediti jer je velikom broju ljudi u SDP-u dobro ovako. Oni imaju zajamčenu drugu poziciju na listi naših stranaka. Krenulo im je bolje nakon intervencije s Milanovićem, što god ona značila. Sad kad se prave mrtvi zadnja dva, tri mjeseca ipak se drže visoko. Imaju osam ili devet posto posto veću popularnost nego lani.”

Puhovski smatra da će SDP vegetirati, ali da neće propasti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ljubo Jurčić: Evo kolika bi prosječna plaća trebala biti da nam “nos bude iznad vode” Ovih 10 stvari uvijek plaćajte gotovinom