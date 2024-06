Puljak Dabru prozvala zbog diplome, on uzvratio: Gdje će Splićani gledati Euro?

Podijeli :

Prvim 'aktualnim prijepodnevom' u ovom sazivu, u kojemu će 41 zastupnik postaviti pitanja članovima Vlade, Hrvatski sabor u srijedu je počeo novu sjednicu, koja će potrajati do sredine srpnja.

Marijana Puljak (Centar) postavila je pitanje ministru poljoprivrede Josipu Dabre.

“Ne znate ništa o najezdi dabrova u Hrvatskoj i kako nju ne shvaćate ozbiljno, a ovo nije igra riječi nego ozbiljan problem, tako ne shvaćate ozbiljno niti znanje i obrazovanje. Zato ignorirate ozbiljne sumnje o tome kako ste došli do diplome. Nije sporna ona, sporno je kako ste došli do nje. Na pitanje medija niste znali odgovoriti koliko ste dugo studirali i bili ste neuvjerljivi. Kad me probudite usred noći, znam koliko sam studirala i gdje, znam i adresu fakulteta. Koja su vam bila tri najdraža profesora na fakultetu i tri najdraža kolegija? U kojem ste kafiću u Travniku kao student boravili?”

Dabrin odgovor: Što se tiče dabrova…

“Gdje će suza nego na oko? Što se tiče dabrova, jučer je bila tema gospodina koji je izvršio suicid, zbog čega to nisam htio komentirati. Problem dabrova se rješava. Prvo morate znati da su to zaštićene životinje i u izradi je plan gospodarenja tom vrstom životinja. Na temu mojih diploma, Agencija za visoko obrazovanje jedina je validna institucija. Vi kao zastupnica pokušajte u što brže vrijeme dogovoriti da Splićani imaju gdje gledati Hrvatsku tijekom Eura.”, odgovorio joj je ministar.

Puljak: Cijeli Split će gledati i navijati za reprezentaciju

“Očekivala sam da mi nećete odgovoriti jer ne znate odgovoriti. Što se Agencije tiče, zove se Agencija za znanost i obrazovanje. Čestitam vam za dabrove. I za kraj, u cijelom će se Splitu gledati utakmice, osim u zaštićenom dobru – Dioklecijanovoj palači. Po uputama konzervatora, televizija ne može biti na otvorenom prostoru, ali 500 metara dalje, gledat će se na otvorenom. Cijeli Split će gledati i navijati za reprezentaciju.”, uzvratila je Puljak

