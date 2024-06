Žestoko na Aktualcu / Plenković zastupniku: Gluposti koje pričate nisu ni vaši bivši mogli provariti pa su vaš šutnuli

Marijana Puljak (Centar) postavila je pitanje ministru poljoprivrede Josipu Dabre.

"Ne znate ništa o najezdi dabrova u Hrvatskoj i kako nju ne shvaćate ozbiljno, a ovo nije igra riječi nego ozbiljan problem, tako ne shvaćate ozbiljno niti znanje i obrazovanje. Zato ignorirate ozbiljne sumnje o tome kako ste došli do diplome. Nije sporna ona, sporno je kako ste došli do nje. Na pitanje medija niste znali odgovoriti koliko ste dugo studirali i bili ste neuvjerljivi. Kad me probudite usred noći, znam koliko sam studirala i gdje, znam i adresu fakulteta. Koja su vam bila tri najdraža profesora na fakultetu i tri najdraža kolegija? U kojem ste kafiću u Travniku kao student boravili?"