Pupovac: Srbi ne mogu biti u institucijama vlasti, osim onih koji su po mjeri Mlinarića i DP-a

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, kod našeg Tihomira Ladišića u Novom danu komentirao je, među ostalim, otkrivanje spomen-ploče u Matici hrvatskoj u povodu donošenja Zakona o hrvatskom jeziku.

“Treba izbjegavati monumentalizaciju i fetišizaciju jezika, to za jezik nije dobro, to je jeziku nije potrebno”, započeo je Pupovac.

“Očito je da je Matici hrvatskoj bilo važno da kao inicijator donošenja Zakona o hrvatskom jeziku u svojim prostorima imaju takvu spomen-ploču”, dodao je.

Navodi da sve ovisi o tome kako će se zakon provoditi. “Čini mi se da je slabost toga da se previše brinemo o statusu hrvatskog jezika, a premalo o njegovim životnim funkcijama, o kompetencijama naših govornika…”

“Stvara se dojam da je hrvatski jezik ugrožen”

Komentirao je i kako je glasao u Saboru. “Mi smo podržali taj zakon jer je to bilo važno našim koalicijskim partnerima i kao predstavnici srpske zajednice nismo htjeli produbljivati nesporazum i doprinosti pogrešnom tumačenju toga. Iznijeli smo svoje stajalište u raspravi i na simboličnoj razini, zakon ne bi nužno proizvodio veće štete, ali ako bi to bilo onako kao što neki ljudi baš iz Matice inzistiraju, onda bi to bila velika šteta i sigurno bi se tome suprostavio i veći dio lingvista.”

Pupovac također ističe da se ovim “zakonom stvara dojam da je hrvatski jezik ugrožen i da će sada biti zaštićen, a to nije tako”.

“Svi jezici su pod utjecajem najdominantijeg jezika, to je u ovom razdoblju engleski, ali moramo stvoriti kulturu dvojezičnosti za potrebe naših govornika u svjetskom okruženju. Većina govornika njemačkog jezika su bilingvalni”, dodao je.

“Imamo svijest koja ne dozvoljava ćirilicu”

Na pitanje imamo li svijest o korštenju srpskog jezika i ćirilice u Hrvatskoj, Milorad Pupovac je kazao: “Toga nema, imamo lošu, naopaku i negativnu svijest, svijest koja ne dozvoljava ćirilicu.”

Osvrnuo se i na jučerašnju svečanost, navodeći da je na njoj sudjelovao i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji je “svojevremeno predvodio one koji su razbijali ploče s ćirlićnim natpisima, proglašavajući ćirilicu agresorskim pismom”.

Osvrnuo se i na izjavu DP-ovog Stipe Mlinarića koji je kazao kako želi da se skinu ploče koje su, po njemu, neprimjerene. “Mislim na one gdje se veliča velikosrpska agresija na RH, takvih ploča ima jako puno Hrvatskoj, to treba ukloniti”, rekao je ranije Mlinarić.

“Ako netko misli da postoje mjesta koja objektivno gledano mogu povrjeđivati nečije osjećaje, možemo razgovarati o tome u mjeri u kojoj je to u nadležnosti institucija srpske zajednice ili općina, ali mora se znati mjera da se ne dogoodi ono što se dogodilo u zaleđu Zadra kad se tražilo da se ukloni privatni spomenik. Ako ćemo ići do tih krajnosti, onda ne možemo naći zajednički jezik”, poručio je Pupovac.

“Što s pločama koje veličaju pripadnike ustaškog pokreta?”

“S druge strane, ako se traži da se ukloni nešto što vrijeđa pripadnike hrvatskog naroda, naročito one koji su stradali rata, onda ćemo brzo doći do pitanja a što s pločama koje veličaju pripadnike ustaškog pokreta, koje postoje na nizu područja gdje žive i pripadnici i hrvatskog i srpskog naroda. Hoćemo li to ostaviti? Što se mene tiče – ne. Što ćemo s onima u Saboru koji uzvikuju ‘Za dom spremni‘?, dodao je.

Pupovac se osvrnuo na rezolucije o Srebrenici i Jasenovcu, navodeći da nijedna od njih nije poboljšala svijest o tome što se dogodilo niti je smanjila broj onih koji poriču ratne zločine ili zločine genocida. “Naprotiv, ušli smo u sukobe ponovno. Nisam sretan s tim rezolucijama.”

“Ostalo je dvoje ljudi…”

Na pitanje je li sad on osobno i SDSS dio opozicije ili parlamentarne većine, Pupovac je odgovorio: “Malo je neobično da me to pitate jer je jasno da smo mi opozicija i ne samo jer je rečeno da ne možemo biti dio vladajuće većine nego jer smo i u prvim potezima kao klub zastupnika bili svrstani u opozicijski dio i djelujemo kao opozicija.”

Mlinarić je također najavio i smjenu kadrova na način da će državne tajnike iz redova SDSS-a zamijeniti oni iz redova DP-a.

“Ostalo je dvoje ljudi na pozicijama dužnosničkim, državno-tajničkim. O tome odlučuje predsjednik Vlade. Srbi ne mogu sudjelovati u institucijama vlasti osim oni koji će biti po mjeri Mlinarića i njegovih stranačkih kolega. Samo oni koji su dovoljno dobri Srbi za Hrvatsku, za sudjelovanje u vlasti”, poručio je Pupovac.

