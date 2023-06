Prijetnje štrajkom: “Vlada trenira strogoću na onima na kojima to može”

Podijeli :

N1 / Iva Puljić Šego, Ilustracija

Aktualne političke događaje u Točki na tjedan komentirale su novinarke Mladenka Šarić (Večernji list) i Dragana Radusinović (Direktno.hr).

Govoreći o dizanju plaća pravosudnim službenicima, na čemu inzistiraju i prijete štrajkom ako im se to ne omogući, Šarić kaže kako u zemlji nema pravne sigurnosti. “Ljudi imaju pravo boriti se za svoja prava, to nije sporno. Ali građani koji imaju postupke i kojima se žuri da dođu do pravorijeka nisu spremni pokazati razumijevanje za to”, govori. Dodaje kako je jedan mali kotačić sada stao, onaj koji nije bio u prvom planu i koji je dosad bio zanemaren te kako nije normalno da svi predmeti stoje i čekaju.

N1 komentar: Pokušava li vlast zastrašiti štrajkaše u pravosuđu?

Radusinović objašnjava da ljudi koji štrajkaju ima plaću oko medijalne ili manju od toga. “Pravo i pravičnost počiva na potplaćenim ljudima, a znamo da inflacija najviše narušava standard slabije plaćenih ljudi”, govori. “S ljudske razine moramo svhatiti štrajk i očaj tih ljudi”, dodaje.

Dojam je da novca ima. “Novac nije problem do stupnja da se mogu ukidati neki porezi. Vlada trenira strogoću na onima na kojima to može. Na sucima, recimo, ne može”, govori Radusinović dodajući da trgovkinje u nekim lancima imaju veću plaću od ljudi na kojima počiva sudski proces. “AKo sudac dobije veću plaću, a njegov službenik ne, tko je odgovoran za efikasnost sudstva? Sudac ili službenik? Vlada trenira strogoću na ljudima koji imaju manju moć u društvo da sebi izbore neka prava”, kaže ona.

Šarić kaže kako do štrajka službenika možda ne bi ni došlo da nedavno nisu povećane plaće sucima. “Kad ljudi vide da je onima na vrhu sve dopušteno uz malo prisile, vjerojatno misle ‘koji smo mi magarci, radimo u istoj sudnici, a o nama nitko ne vodi računa’. Sad se vidi da sustav počiva na svima koji rade u sustavu”, kaže ona.

