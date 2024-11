Ključan iskaz čovjeka koji je odbio Beroša: Ovako ga je pritiskao da kupi uređaje koje je prodavao Petračev čovjek

Podijeli :

Milan Sabic/PIXSELL

U aferi zbog koje je pao ministar Vili Beroš samo je bivši šef KBC-a Split Julije Meštrović odbio kupiti robotske uređaje od firme iza koje je, prema tvrdnjama europskog tužiteljstva, stajao Hrvoje Petrač.

Radilo se o projektu koji je trebao biti financiran iz EU fonda za oporavak i otpornost u iznosu od 4,8 milijuna eura. Meštrović nije podlegao Beroševom pritisku, te je u lipnju ove godine odstupio.

Kako ih je pritiskao Beroš?

Meštrović i Zdravko Perko, šef kirurgije u KBC-u Split, koji je vodio realizaciju samog natječaja, opisali su europskim istražiteljima kako ih je Beroš nagovarao da angažirao baš firmu Saše Pozdera iza kojeg je, kako se sumnja, stajao Petrač. Oni su htjeli kvalitetniji robotski sustav od onog što je nudio Pozder.

Ivana Kekin: Beroševa korupcija samo je vrh ledenog brijega

“Beroš nam je preko tajnice najprije poručio da nećemo dobiti to što tražimo, odnosno da nećemo dobiti kvalitetniji sustav Da Vinci. Zatim je na sastanku meni i Perku izravno ponovio da nabavimo najpovoljniji sustav koji je u to vrijeme bio dostupan na tržištu. Bio je najpovoljniji ali ne i najbolji, a radilo se o sustavu kojeg je zastupala tvrtka Medical Innovation solutions”, izjavio je istražiteljima Meštrović. To je, kako doznajemo, u svom iskazu potvrdio i Perko.

‘Beroš mi je poslao Pozdera’

Istražitelji su razgovarali i s Ivicom Lukšićem, ravnateljem Kliničke bolnice Dubrava koji im je opisao jedan neobičan sastanak s Berošem. “Bili smo na sastanku oko nekih drugih tema, a onda mi je Beroš rekao da postoji jedna tvrtka koja se bavi prodajom medicinske opreme.

Ovo su poruke koje su dovele do uhićenja Beroša: Akteri afere zovu ga Mali, a spominju i Zrikavca

Precizirao je da je riječ o kirurškim robotskim sustavima, operacijskim stolovima i drugoj opremi. Zamolio me da predstavnika te firme primim na razgovor”, ispričao je Lukšić kojem se nedugo nakon tog razgovora javio Pozder.

“Rekao mi je da ga je najavio ministar. Zakazali smo mu sastanak na kojem nam je predstavio svoj sustav”, opisao je Lukšić koji je, međutim, znao da je Pozderov sustav inferioran sustavu Da Vinci i Hugo koji su bili ispred njega. “Osim toga nisam želio imati posla s čovjekom kakav je Pozder”, zaključio je Lukšić koji je s nabavkom robotskog sustava za KB Dubrava odlučio pričekati dok ga ministar ne bude pratio u želji da kupi dovoljno kvalitetne uređaje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.