Gost Newsrooma bio je Nino Raspudić, nezavisni saborski zastupnik iz Kluba Mosta.

Usporedio je pad projektila na Poljsku s padom drona na Zagreb.

“Očito da su jedan i drugi bili ukrajinski. Poštenije je reći, dogodi se nekad i prijateljska vatra, zabuna, nego stvarati neke mistifikacije, a svima je sve jasno”, komentirao je Raspudić.

Ističe da je sramotno što ni nakon sedam mjeseci nemamo epilog oko zagrebačkog drona.

“To je dovoljno za ostavku, u najmanju ruku, ministra Banožića. Vidjeli smo kako su se navirivali nad tim kraterom pa se pričalo je li on nosio eksploziv ili nije i onda je to odjednom postalo tabu tema i nije se više govorilo o tome do jučer”, kaže.

“Tragično je da je pad letjelice veličine MiG-a nešto što se potpuno zataška i više se ništa ne zna. Ni na jedno od pitanja nismo dobili odgovore. A prvi u lancu odgovornosti je Banožić. Mogli smo jedino čuti u javnosti da se zna što je, ali se ne može reći”, dodao je.

Pantovčak i Banski dvori podijeljeni su i oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da će prijedlog doći pred Sabor, a potrebna će biti dvotrećinska većina.

“Ja ne želim pretjerano zabrinjavati i plašiti javnost, ali ta konfuzija između nadležnosti različitih organizacija kojih je Hrvatska članica je puno veća nego se činila. Analizirao sam premijerova europska izvješća i osim što su kriptična, sve nesuglasice unutar Europskog vijeća se prikrivaju. Nešto što bi trebalo biti tranasparentan sastanak demokratskih država se odvija kao da je riječ o masonskoj loži, sve u šiframa i ne smije se reći. Posljedica svega je što ne znamo čija je što odgovornost,

ono što želimo znati prije rasprave je odakle dolazi inicijativa, je li ona obvezujuća za sve zemlje članice i onda možemo raspravljati ili je riječ o tome kao što predsjednik tumači, da su se Plenković i Grlić Radman junačili kao dobri učenici, gurali u prve redove i preuzimali neke obveze oko kojih su se po Ustavu morali ranije konzultirati s predsjednikom, a dobro bi bilo i da se raspravilo ranije u Saboru. Svjedočimo potpunoj konfuziji i zabrinjavajućem preklapanju ovlasti”, rekao je Raspudić.

“Slušamo bajke o Schengenu kao velikom postignuću, a svi koji malo to prate znaju da je on finckija, da u svakoj kriznoj situaciji on prestaje postojati i dižu se nacionalne granice. Češka je Slovačkoj digla granicu zbog migranta, da ne govorim o već teškom političkom sukobu s neugodnim riječima između Francuske i Italije, isto oko migranata. Situacija u EU-u uopće nije bajna, tu nedostaje osnovna koordinacija i neka zajednička politika. A to što Plenković prezentira narodu su bajke. Situacija unutar EU-a je potpuno drugačija”, rekao je Raspudić.

Što se tiče obuke ukrajinskih vojnika još jednom je naglasio da je potrebno znati otkud dolazi ta inicijativa i kako je to rađeno mimo predsjednika Republike. “Mi to moramo znati. Hrvatska je posebno izložena kao turistička zemlja, imati desetine, stotine stranih vojnika na poligonima gdje su mogući incidenti ili napadi s druge strane moglo bi trajno ugroziti turizam. A drugo je koliko mi svojim instruktorskim kapacitetima možemo pridonijeti osnaživanju ukrajinske vojske. Čini se da je rizik za Hrvatsku nemjerljivo veći od koristi koju bi ukrajinska vojska mogla imati od Hrvatskih instruktora na hrvatskom tlu.”