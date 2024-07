Rodni studiji podijelili javnost: “I prije su govorili o bradatim ženama koje će ulaziti u ženske WC-e”

Podijeli :

Zagrebački Filozofski fakultet pokreće novi studij - Rodni studiji bi, daju li nadležna tijela "zeleno svjetlo", od iduće akademske godine trebao upisivati 20 studenata. Ta vijest je izazvala niz reakcija u Saboru.

Desna oporba traži zabranu studija i deratifikaciju Istanbulske konvencije, a znanstvenici s Filozofskog fakulteta poručuju – strah leži u neznanju.

Tridesetak stručnjaka sa gotovo svih odsjeka Filozofskog fakulteta trebali bi biti profesorska podrška Rodnih studija. Neki su od kolegija Feministička teorija, Rodna povijest i Feministička metodologija. Rodna perspektiva uvijek i iznova izazove burne reakcije. Desna oporba smatra da to vodi u moralnu propast.

Pavliček: Pobjeda LGBTQ lobija u Hrvatskoj

“Ja bih rekao da su ovi rodni studiji prvenstveno pobjeda feminističkog i LGBTQ lobija u Hrvatskoj. Dosta mi je, stvarno mi je dosta terora manjine nad šutljivom većinom, u ovom slučaju nametanja rodne ideologije ostatku društva”, očekivano oštar odgovor na vijest stiže iz redova Hrvatskih suverenista, od zastupnika Marijana Pavličeka.

Desna oporba traži zabranu Rodnih studija i deratifikaciju Istanbulske konvencije Zagrebački Filozofski fakultet pokreće Rodne studije

Centar za ženske studije osnovan je, podsjeća zastupnica Možemo! u Gradskoj skupštini, Rada Borić, još ’95-te ali onda je nastupio strah od roda.

“Straha od roda ne treba biti. Neki od njih pa i Stjepo Bartulica će se u Europskom parlamentu osvjedočiti da su vrlo legitimne sintagme poput rodno osjetljivog proračuna i rodne jednakosti. Mislim da će nekako to morati preživjeti i početi razumijevati što to točno znači rod.”

Borić: Šire strahove koji ne postoje, ne znaju ni što je rod

Šire strahove koji ne postoje. Tako su prije Istanbulske konvencije govorili o bradatim ženama koje će ulaziti u ženske WC-e pa to nismo doživjeli”, poručila je Borić.

Opasku je dao Pavliček koji je istaknuo kako ima sina koji je muško: “ne želim da on sutra bude žensko a preksutra nebinarna osoba”, na što je Borić komentirala:

“Voljela bi kad se već brine hoće li njegovo dijete biti muško ili žensko, da će u svakom izboru svoje dijete podržati.”

Rodni studiji pokreću se kako bi pridonijeli rodnoj ravnopravnosti, očuvanju izborenih ženskih prava i ljudskih prava. Na Filozofskom fakultetu su neugodno iznenađeni kritikama iz saborskih redova.

Voditeljica Rodnih studija: “Političke optužbe neupućenih “

“Riječ je o krajnje neutemeljenim, čak i vrlo, politički bezobraznim optužbama jer je riječ o programu koji se čitav niz godina, barem 20, provodi na različite načine na ovom fakultetu, kroz različite seminare i kolegije.

Novi slučaj femicida u Sarajevu: Suprug ubio ženu, privedene tri osobe Rada Borić tvrdi da nasilju nad ženama uvijek prethodi jedan određeni znak: “Femicid se može predvidjeti”

Tako da ne mogu dati neki znanstveno utemeljeni pristojni odgovor jer ne bismo se našli na istoj razini. Znate, kad vas netko političko optužuje a potpuno je neupućen u teoriju, to je kao da zamolite predvodnike te hajke da kažu nešto o povijesti, sociologiji, filozofiji a pojma nemaju o tome”, poručila je Ankica Čakardić, voditeljica Rodnih studija.

“O strahovima bi više mogle reći kolege sa psihologije”

“Ja sam i dalje iznenađena takvim strahovima jer uporišta za njih nema u ovom programu i o tim strahovima više bi mogli reći kolege sa sociologije ili psihologije.

Sam program otvara napredak u području ljudskih prava i zbog toga se takav studij organizira. Potpuno su pogrešna polazišta da se tu radi o manjinama, govorimo prije svega o povijesti žena i ženskim pravima“, ističe Dolores Grmača, prodekanica za studentske programe Filozofskog fakulteta.

Rodni studiji prošli su pola puta akademskog vrednovanja. Oglasio se i resorni ministar, HDZ-ov Radovan Fuchs na apele kritičara da ne odobri rodne studije:

Fuchs: Nemamo ingerenciju zabraniti, pričekajmo

“Radit će se po postupku a ministar nema ingerenciju zabraniti ili odbiti u startu neki od programa”, rekao je ministar, a na pitanje našeg Ivana Hrstića postoji li barem neka zaključna riječ koju može kao ministar poslati, Fuchs je kazao: “Pričekajmo da se završi cijeli postupak koji još nije završen.”

“To je stvar politike, a što se tiče studijskih programa, oni prolaze vrlo strogu proceduru”, rekao je za N1 Domagoj Tončinić, dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu i pojasnio:

“Konkretno, rodni studiji morat će ići u akreditaciju, dakle to je potpuno novi studijski program. To je najkompliciranija procedura u kojoj sudjeluju međunarodni recenzenti kao i za sve druge programe i to će biti prvi sud stručne javnosti.”

Primjeri sa svjetskih sveučilišta pokazuju da su uvođenje rodnih studija pratile glasne polemike u jednom djelu javnosti. Uvedu li se u Hrvatskoj, sveučilišne magistre i magistri moći će raditi u području ljudskih prava, u vladinim uredima i državnim institucijama koje se bave pravima žena i manjina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U Jadranu se pojavile morske otrovnice. Ne napadaju ljude, ali susret s njima krije opasnost Savjetnik premijera: ” U hrvatskoj povijesti još nije zabilježeno da umirovljenici dobivaju tako izdašne naknade”