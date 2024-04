Preminuo Vlatko Previšić, dugogodišnji profesor i dekan Filozofskog fakulteta

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Jedan od vodećih hrvatskih pedagoga Vlatko Previšić, dugogodišnji profesor i dekan Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, umro je iznenada u subotu u Gradištu kod Županje u 79. godini, priopćeno je s Filozofskog fakulteta.

Prof. emeritus Vlatko Previšić rođen je u Cerni kod Županje 1945. Diplomirao je pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1972.), na kojem je i doktorirao (1984.). Od 1964. do 1968. radio je kao učitelj u osnovnoj školi u Gradištu, a od 1973. do umirovljenja 2016. bio je zaposlen na Filozofskome fakultetu – od asistenta do redovitoga profesora u trajnome zvanju, a od 2014. do 2016. bio je dekan Filozofskog fakulteta.

Preminuo istaknuti hrvatski sociolog Benjamin Čulig

Godine 2020. dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus. Bio je stipendist DAAD-a u Njemačkoj (1977./1978.) i dobitnik istraživačke stipendije Alexander von Humboldt (1986. – 1988.) na Sveučilištu u Bielefeldu. Također, bio je utemeljitelj i prvi voditelj Doktorskoga studija pedagogije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu i Osijeku.

Prof. Previšić bio je član raznih stručnih i znanstvenih udruga, nekima i jedan od osnivača (Hrvatski pedagoško-književni zbor, Hrvatsko pedagogijsko društvo, Hrvatsko-njemačko društvo, Interkultura, Klub hrvatskih humboldtovaca, Forum za slobodu odgoja).

U stručno-znanstvenome smislu posebno se istaknuo kao član uredništva brojnih časopisa (Napredak, Pedagogijska istraživanja, Smotra / Rundschau itd.) i voditelj znanstvenih projekata. Prof. Vlatko Previšić autor je, urednik i/ili priređivač brojnih knjiga te stručnih i znanstvenih članaka.

Primio je više priznanja, nagrada i povelja na državnoj razini, razini Grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta te profesionalnih udruga. Pokop profesora Vlatka Previšića je u ponedjeljak, 15. travnja, u 14 sati na groblju u Gradištu kod Županje, navodi se u priopćenju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Preminuo jedan od najvećih redatelja s naših prostora Veljko Bulajić, režirao je “Bitku na Neretvi” Istraživanja i dalje daju prednost HDZ-u: Ovakvo je stanje nakon sedam obrađenih jedinica