Stručnjakinja poslala važnu poruku svima koji gledaju piratsku TV: “Nemojte da SF filmovi prerastu u stvarnost”

Romana Matanovac Vučković, stručnjakinja za intelektualno vlasništvo s Pravnog fakulteta u Zagrebu, s našom Anom Raić razgovarala je o velikoj međunarodnoj akciji usmjerenu na preprodaju TV i filmskog sadržaja.

Podsjetimo, tijela za provedbu zakona diljem Europe su uz potporu Europola i Eurojusta ugasila jednu od najvećih streaming mreža koja djeluje u i izvan EU-a. Istraživanje je bilo usmjereno na 102 osumnjičene osobe od kojih je 11 uhićeno zbog nezakonite distribucije sadržaja sa online streaming servisa, među ostalim filmova i serija.

“Nije to novost. Prodavalo se za mali novac, ali to su plaćali krajnji korisnici, ali to je na velikoj skali rađen kriminal”, kazala je Matanovac Vučković.

Navodi se da i činjenica da se provodila operacija na međunarodnoj razini pokazuje razmjere i dodaje da je Hrvatska bila samo jedna od zemalja koje su sudjelovale u operaciji.

“Mislim da je šteta još i veća od ovog što se procjenjuje. Ta se šteta multiplicira ako uzmemo šire razdoblje. Štete koje se čine na ovaj način su enormne i gubici su za ovo područje industrije enormni”, istaknula je Matanovac Vučković.

“Trebamo se kao društvo zapitati: jesu li vrijednost žice ili sadržaj? Ja mislim da je sadržaj, a svaki sadržaj koji žele gledati je zaštićen nekim autorskim ili srodnim pravima”, dodala je.

Matanovac Vučković naglašava da treba raditi na podizanju svijesti kod potrošača.

“Važno je da potrošači razumiju da ne smiju pariticipirati u takvim aktivnostima u kojima se sadržaj prodaje po tako niskim cijenama jer je u tim slučajevima riječ o sadržaju koji je ilegalno pribavljen, dakle ne bi trebalo sudjelovati u tome nego bi trebalo kupovati legalni sadržaj”, kazala je Matanovac Vučković pa nastavila:

“A ovi koji se žele baviti ilegalnim aktivnostima i zloupotrebljavati autorsko pravo, ovakvim akcijama postaju svjesni da ih može zateći vrlo ozbiljna kazna. Ovdje su ljudi u kaznenim procesima progonjeni i to rezultira i oduzimanjem slobode, mora postojati kao upozorenje da ne smijemo računati s tim da ćemo proći lišo nego da im se može nešto dogoditi.”

Naglašava da represivni sustav mora djelovati i preventivno, kad je riječ o ovakvim slučajevima, ističe i ulogu prevencije i edukacije u odnosu na represiju.

“Ponosna sam na ovu akciju. Ovo treba shvatiti kao preventivni učinak na sve one da razmisle dobro prije nego što kupe takav proizvod kao i na one koji se žele involvirati u takve aktivnosti. Nije stvar samo da ćete biti kažnjeni, razmislite o budućnosti vas, vaše djece, budućih generacija, želimo li da ovo društvo ima kulturu, umjetnost, medije na koje se može osloniti ili ćemo to prepustiti ljudima za koje ne znamo ni gdje su ili nekim strojevima. Nemojmo da filmovi znanstvene fantastike koje sada gledamo na TV-u za 20-30 godina prerastu u stvarnost koja ne bi bila lijepa”, poručila je na kraju Matanovac Vučković.

